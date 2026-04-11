Пакистан надеется, что переговоры США и Ирана приведут к миру в регионе - РИА Новости, 11.04.2026
13:34 11.04.2026
Пакистан надеется, что переговоры США и Ирана приведут к миру в регионе

Шариф: Пакистан надеется, что переговоры США и Ирана приведут к миру в регионе

© REUTERS / Akhtar SoomroЗдание парламента Пакистана в Исламабаде
Здание парламента Пакистана в Исламабаде - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© REUTERS / Akhtar Soomro
Здание парламента Пакистана в Исламабаде
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 апр – РИА Новости. Пакистан надеется, что грядущие переговоры США и Ирана в Исламабаде приведут к прочному миру в регионе, заявил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
"Высоко оценив стремление обеих делегаций к конструктивному взаимодействию, премьер-министр выразил надежду, что данные переговоры станут важным шагом на пути к прочному миру в регионе", - говорится в заявлении его канцелярии.
В нем отмечается, что в ходе встречи Шариф подтвердил, что Пакистан намерен и впредь оказывать содействие обеим сторонам в достижении прогресса на пути к устойчивому миру в регионе.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.
ПакистанВ миреИранСШАШехбаз ШарифДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
