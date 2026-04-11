Пакистан надеется, что переговоры США и Ирана приведут к миру в регионе

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 апр – РИА Новости. Пакистан надеется, что грядущие переговоры США и Ирана в Исламабаде приведут к прочному миру в регионе, заявил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф на встрече с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.