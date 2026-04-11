Овечкин забрал трофей, с помощью которого забросил 1000-ю шайбу в НХЛ

Контракт 40-летнего Овечкина истекает по окончании сезона. В январе 2026 года руководство клуба сообщило, что решение о будущем нападающего в команде еще не принято. Россиянин является лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ, он забросил 928 шайб в 1569 матчах. Также в его активе 756 передач. В 161 матче в плей-офф НХЛ россиянин отметился 77 голами и сделал 70 передач.