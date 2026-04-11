08:37 11.04.2026 (обновлено: 11:59 11.04.2026)
Овечкин забрал трофей, с помощью которого забросил 1000-ю шайбу в НХЛ

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забрал клюшку, которой одноклубник Дилан Строум отдал ему пас на 1000‑ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает журналистка Сэмми Силбер в соцсети Х.
22 марта Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного первенства против "Колорадо Эвеланш" (2:3 ОТ) и достиг отметки в 1000 голов в карьере в НХЛ с учетом чемпионатов и плей-офф.
"Это пойдет в музей", - приводит слова Овечкина Силбер.
Контракт 40-летнего Овечкина истекает по окончании сезона. В январе 2026 года руководство клуба сообщило, что решение о будущем нападающего в команде еще не принято. Россиянин является лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ, он забросил 928 шайб в 1569 матчах. Также в его активе 756 передач. В 161 матче в плей-офф НХЛ россиянин отметился 77 голами и сделал 70 передач.
