Овчинский: на улице Бутлерова построят дом по программе реновации

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Дом в рамках программы реновации возведут на юго-западе Москвы на улице Бутлерова, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В сообщении указывается, что новостройку построят недалеко от станции метро "Калужская".

"В Конькове по программе реновации появится многоквартирный жилой дом предельной площадью около 34 тысяч квадратных метров. Особый акцент будет сделан на качестве внутреннего пространства: жители получат светлые квартиры с функциональными планировками, просторные входные зоны с современными лифтовыми холлами, а также оборудованные помещения для хранения колясок и велосипедов", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градполитики.