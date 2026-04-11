Овчинский: на улице Бутлерова построят дом по программе реновации
13:12 11.04.2026
Овчинский: на улице Бутлерова построят дом по программе реновации

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Дом в рамках программы реновации возведут на юго-западе Москвы на улице Бутлерова, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
В сообщении указывается, что новостройку построят недалеко от станции метро "Калужская".
"В Конькове по программе реновации появится многоквартирный жилой дом предельной площадью около 34 тысяч квадратных метров. Особый акцент будет сделан на качестве внутреннего пространства: жители получат светлые квартиры с функциональными планировками, просторные входные зоны с современными лифтовыми холлами, а также оборудованные помещения для хранения колясок и велосипедов", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градполитики.
Овчинский добавил, что на прилегающей к новостройке территории проведут благоустройство. Также здесь создадут безбарьерную среду и комфортное пространство для отдыха и активностей.
 
