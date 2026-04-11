Фицо высоко оценил Орбана перед выборами в Венгрии

БРАТИСЛАВА, 11 апр - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо перед выборами в Венгрии дал высокую оценку венгерскому премьеру Виктору Орбану, заявив, что никогда не встречал такого борца за суверенитет и интересы своей страны.