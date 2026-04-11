Фицо высоко оценил Орбана перед выборами в Венгрии

БРАТИСЛАВА, 11 апр - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо перед выборами в Венгрии дал высокую оценку венгерскому премьеру Виктору Орбану, заявив, что никогда не встречал такого борца за суверенитет и интересы своей страны.
Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля.
"Желаю Виктору Орбану, чтобы все его политические цели в парламентских выборах были достигнуты. Во время моей долгой политической карьеры я никогда не встречал такого борца за суверенитет и национальные интересы собственной страны, каким является венгерский премьер Виктор Орбан", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* в субботу.
Фицо добавил, что Орбан вкладывает много энергии в качественные и дружеские отношения между Словакией и Венгрией.
