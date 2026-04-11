В двух районах Одессы ввели частичные отключения света - РИА Новости, 11.04.2026
19:56 11.04.2026
В двух районах Одессы ввели частичные отключения света

В двух районах Одессы ввели частичные отключения света из-за аварии

Лампочки. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Частичные отключения электроэнергии введены в Хаджибейском и Пересыпском районе Одессы на Украине из-за аварии в оборудовании, сообщает украинская энергетическая компания ДТЭК.
"Из-за аварии в оборудовании без света частично остались жители Хаджибейского и Пересыпского районов (Одессы - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Также ДТЭК сообщила о возможных перебоях в работе объектов критической инфраструктуры.
При этом ранее в субботу энергетическая компания "Укрэнерго" сообщала, что отключений света на Пасху на Украине не планируется.
