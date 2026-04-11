В Нью-Йорке застрелили "Люцифера" с мачете, нападавшего на пассажиров метро - РИА Новости, 11.04.2026
20:37 11.04.2026 (обновлено: 21:18 11.04.2026)
В Нью-Йорке застрелили "Люцифера" с мачете, нападавшего на пассажиров метро

Полиция в Нью-Йорке застрелила "Люцифера", нападавшего на пассажиров метро

© РИА Новости / Наталья ПодоровскаяАмериканская полицейская машина
Американская полицейская машина - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© РИА Новости / Наталья Подоровская
Американская полицейская машина. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 11 апр - РИА Новости. Полиция в метро Нью-Йорка застрелила мужчину, называвшего себя Люцифером и нападавшего с мачете на пассажиров подземки, сообщила комиссар полиции города Джессика Тиш.
Инцидент произошел в субботу в самом центре города - на станции метро Grand Central Station (связана с Центральным вокзалом): к полицейским обратился один из очевидцев и сообщил о мужчине с ножом, напавшим на пассажиров подземки.
"У человека был большой нож, описанный как мачете, и он вел себя неадекватно, неоднократно заявляя, что он Люцифер", – сказал Тиш в ходе пресс-конференции, отметив, что силовики "по меньшей мере" 20 раз приказали ему бросить холодное оружие.
Когда тот двинулся на сотрудников с вытянутым мачете, один из силовиков выстрелил, отметила она. Мужчину, 44-летнего Энтони Гриффина, доставили в больницу, где была констатирована его смерть.
До того, как его нейтрализовали полицейские, "Люцифер" ударил мачете трех человек, все пострадавшие находятся в больнице.
