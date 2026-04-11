В Нью-Йорке застрелили "Люцифера" с мачете, нападавшего на пассажиров метро

НЬЮ-ЙОРК, 11 апр - РИА Новости. Полиция в метро Нью-Йорка застрелила мужчину, называвшего себя Люцифером и нападавшего с мачете на пассажиров подземки, сообщила комиссар полиции города Джессика Тиш.

Инцидент произошел в субботу в самом центре города - на станции метро Grand Central Station (связана с Центральным вокзалом): к полицейским обратился один из очевидцев и сообщил о мужчине с ножом, напавшим на пассажиров подземки.

"У человека был большой нож, описанный как мачете, и он вел себя неадекватно, неоднократно заявляя, что он Люцифер", – сказал Тиш в ходе пресс-конференции, отметив, что силовики "по меньшей мере" 20 раз приказали ему бросить холодное оружие.

Когда тот двинулся на сотрудников с вытянутым мачете, один из силовиков выстрелил, отметила она. Мужчину, 44-летнего Энтони Гриффина, доставили в больницу, где была констатирована его смерть.