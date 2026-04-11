НПО, вывозящая детей с Украины, готовится к транспортировке сотен человек - РИА Новости, 11.04.2026
03:23 11.04.2026 (обновлено: 10:33 11.04.2026)

НПО, вывозящая детей с Украины, готовится к транспортировке сотен человек

Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Флаг и герб Украины. Архивное фото
ЛОНДОН, 11 апр — РИА Новости. Американская НПО Chemonics International, которая, предположительно, вывозит детей с Украины, разместила контракт на транспортировку сотен человек из этой страны, выяснило РИА Новости, изучив данные британских госзакупок.
В августе экс-подполковник СБУ Василий Прозоров рассказал агентству о разоблачении сети по поставке украинских детей в Британию для педофилов из высших эшелонов власти. По его данным, в этом принимает участие НПО Chemonics International, которая долгое время получала финансирование от USAID.
Как следует из контрактов по госзакупкам, британское подразделение, Chemonics UK 18 марта разместило контракт на оказание транспортных услуг для возможной эвакуации сотрудников проекта, их число оценили в 150-350 человек, а маршруты проходят по Украине, Польше, Словакии, Румынии и Молдавии.
"Поставщик экстренных транспортных услуг должен предложить услуги по безопасной транспортировке сотрудников проекта, их иждивенцев и домашних животных по Украине. <...> Выбор маршрута будет зависеть от ситуации с безопасностью или ограничений на транспортную доступность", — говорится в описании контракта.
От поставщика требуется координация с местными властями, если это будет нужно. Контракт действует с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027-го.
В марте Chemonics разместила еще несколько тендеров, связанных с Украиной. Они касаются поставок машин, медоборудования, ремонта противорадиационного укрытия, модульной котельной. При этом ранее компания в британских госзакупках для нужд Киева не участвовала.
Как отметил корреспондент РИА Новости, формально она оперирует фондом Partnership Fund for a Resilient Ukraine (PFRU) в интересах британского МИД. Его позиционируют как "донорскую программу" Украины и ее ближайших партнеров: Канады, Эстонии, Финляндии, Норвегии, Швеции, Швейцарии и Британии.
Выяснилось, что PFRU занимается не только поставками оборудования. На странице фонда в LinkedIn есть объявления о "полевых" вакансиях. Ссылки на них ведут на украинский сайт rabota.ua. Согласно описанию, соискатели должны проводить мероприятия в рамках проекта "дети, пострадавшие от войны", выезжать на места для мониторинга, координировать действия с партнерами PFRU, участвующими в работе по "возвращению и реинтеграции украинских детей".
В мире • Польша • Словакия • Служба безопасности Украины • Агентство по международному развитию США • Василий Прозоров • Украина
 
 
