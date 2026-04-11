ЛОНДОН, 11 апр — РИА Новости. Американская НПО Chemonics International, которая, предположительно, вывозит детей с Украины, разместила контракт на транспортировку сотен человек из этой страны, выяснило РИА Новости, изучив данные британских госзакупок.

В августе экс-подполковник СБУ Василий Прозоров рассказал агентству о разоблачении сети по поставке украинских детей в Британию для педофилов из высших эшелонов власти. По его данным, в этом принимает участие НПО Chemonics International, которая долгое время получала финансирование от USAID.

Chemonics UK 18 марта разместило контракт на оказание транспортных услуг для возможной эвакуации сотрудников проекта, их число оценили в 150-350 человек, а маршруты проходят по Украине, Польше, Словакии, Румынии и Как следует из контрактов по госзакупкам, британское подразделение,18 марта разместило контракт на оказание транспортных услуг для возможной эвакуации сотрудников проекта, их число оценили в 150-350 человек, а маршруты проходят по Украине, Польше, Словакии, Румынии и Молдавии

"Поставщик экстренных транспортных услуг должен предложить услуги по безопасной транспортировке сотрудников проекта, их иждивенцев и домашних животных по Украине. <...> Выбор маршрута будет зависеть от ситуации с безопасностью или ограничений на транспортную доступность", — говорится в описании контракта.

От поставщика требуется координация с местными властями, если это будет нужно. Контракт действует с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027-го.

В марте Chemonics разместила еще несколько тендеров, связанных с Украиной. Они касаются поставок машин, медоборудования, ремонта противорадиационного укрытия, модульной котельной. При этом ранее компания в британских госзакупках для нужд Киева не участвовала.

Как отметил корреспондент РИА Новости, формально она оперирует фондом Partnership Fund for a Resilient Ukraine (PFRU) в интересах британского МИД. Его позиционируют как "донорскую программу" Украины и ее ближайших партнеров: Канады , Эстонии, Финляндии, Норвегии, Швеции, Швейцарии и Британии.