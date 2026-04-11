Раскрыто, кто может получить пенсионные накопления сразу
02:17 11.04.2026
Раскрыто, кто может получить пенсионные накопления сразу

Сергей Маликов: часть россиян могут получить пенсионные накопления целиком

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Некоторые россияне имеют право получить свои пенсионные накопления не частями, а целиком. О том, кому положена единовременная выплата, агентству “Прайм” рассказал предприниматель, основатель проекта "СЛОВО" Сергей Маликов.
"Получить все пенсионные накопления сразу смогут те, у кого размер накопительной пенсии окажется меньше 10% от величины прожиточного минимума пенсионера. В 2026 году прожиточный минимум для пенсионеров установлен в размере 16 288 рублей. Если расчётная ежемесячная выплата составляет менее 1 628,8 рубля, то все накопления можно забрать", — пояснил Маликов.
По словам эксперта, право на единовременную выплату имеют также граждане, которые достигли пенсионного возраста, но не набрали нужного стажа или баллов для страховой пенсии. Максимальная сумма, которую можно получить разом в 2026 году, составляет около 440 тысяч рублей.
Если накопления сформированы за счет дополнительных взносов (по программе софинансирования или материнского капитала), можно получать срочные выплаты в течение 10 лет. Подать заявление можно через "Госуслуги", личный кабинет СФР или непосредственно в фонде, где формировались накопления.
