Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
14:09 11.04.2026 (обновлено: 15:32 11.04.2026)
"Стал гордостью России": Москвина поблагодарила тренеров Гуменника

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПетр Гуменник
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Петр Гуменник. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 апр – РИА Новости, Андрей Симоненко. Заслуженный тренер России Тамара Москвина выразила признательность тренерам ее школы, подготовившим чемпиона России и участника Олимпийских игр Петра Гуменника, ставшего в минувшем сезоне гордостью страны.
Гуменник в сезоне-2025/26 отобрался на Олимпийские игры в Италии, где занял шестое место. Многие специалисты отмечали пристрастность судейства в отношении российского спортсмена, заслуживавшего более высокое место. Также Гуменник стал в минувшем сезоне чемпионом России и победителем Финала Гран-при России. Фигуристу, тренирующемуся у Вероники Дайнеко в клубе Тамары Москвиной, 11 апреля исполнилось 24 года.
"Мы очень рады, что тренеры нашей школы, и в особенности Вероника Анатольевна Дайнеко, подготовили такого спортсмена, который стал гордостью нашей страны в минувшем сезоне. К сожалению, нашим фигуристам удалось участвовать пока только в качестве нейтральных спортсменов на Олимпийских играх. Будем ждать их выхода на международную арену под флагом нашей страны", - сказала Москвина РИА Новости.
Гуменник выигрывал серебро и бронзу чемпионата России, а также побеждал в Финалах Гран-при России 2023 и 2025 годов. Фигурист был бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров 2020 года.
Российские фигуристы с марта 2022 года лишены права выступать в международных турнирах. Исключением стали только Олимпийские игры 2026 года, в которых, помимо Гуменника, приняла участие трехкратная чемпионка России Аделия Петросян и заняла шестое место.
Фигурное катаниеСпортРоссияАделия ПетросянПетр Гуменник
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    ЦСКА
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Салават Юлаев
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    ФК Париж
    Монако
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Жирона
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Пиза
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Марсель
    Мец
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Хэм
    Вулверхэмптон
    4
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала