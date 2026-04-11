"Стал гордостью России": Москвина поблагодарила тренеров Гуменника

Гуменник в сезоне-2025/26 отобрался на Олимпийские игры в Италии, где занял шестое место. Многие специалисты отмечали пристрастность судейства в отношении российского спортсмена, заслуживавшего более высокое место. Также Гуменник стал в минувшем сезоне чемпионом России и победителем Финала Гран-при России. Фигуристу, тренирующемуся у Вероники Дайнеко в клубе Тамары Москвиной, 11 апреля исполнилось 24 года.

"Мы очень рады, что тренеры нашей школы, и в особенности Вероника Анатольевна Дайнеко, подготовили такого спортсмена, который стал гордостью нашей страны в минувшем сезоне. К сожалению, нашим фигуристам удалось участвовать пока только в качестве нейтральных спортсменов на Олимпийских играх. Будем ждать их выхода на международную арену под флагом нашей страны", - сказала Москвина РИА Новости.