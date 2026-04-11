Поддержка Москвы помогает компаниям развивать собственные технологии

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Поддержка правительства Москвы позволяет столичным предприятиям развивать собственные технологии, выпускать продукцию, которая укрепляет технологическую независимость России, сообщил в субботу генеральный директор компании "Энтех" Сергей Шикунов.
«
"Компания "Энтех" выпускает важную продукцию для всего энергокомплекса страны. Изделия имеют стратегическое значение и производятся на базе отечественных комплектующих. Для развития проекта правительство Москвы предоставило все необходимые условия — готовую современную инфраструктуру на базе площадки "Руднево" ОЭЗ столицы, а также налоговые льготы и преференции вместе со статусом резидента", — сказал Шикунов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.
Он добавил, что такая поддержка позволит предприятию развивать собственные технологии, выпускать продукцию, которая укрепляет технологическую независимость России.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в индустриальном парке "Руднево" было запущено производство оборудования для энергокомплекса России. Резидент площадки начал выпускать устройства для автоматизации линий электропередачи. Они помогают оперативно определять место повреждения и отключать только локальный участок, сохраняя при этом подачу электричества потребителям.
«
"Столица постоянно создает условия для развития бизнесом собственных технологий и продукции, укрепляя технологическую независимость России", — написал Собянин в своем телеграм-канале.
Как уточнил столичный мэр, в "Руднево" работают около 40 инновационных компаний, 16 из них — резиденты. Это дает предприятиям налоговые льготы и поддержку города.