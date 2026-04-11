12:31 11.04.2026
Более 630 пожарных обеспечат безопасность пасхальных богослужений в Москве

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Более 630 пожарных, спасателей и добровольцев будут обеспечивать пожарную безопасность пасхальных богослужений в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросах ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Вопросы обеспечения пожарной безопасности во время праздничных богослужений по случаю Светлой Пасхи находятся на особом контроле. В ночь с 11 на 12 апреля возле 507 религиозных объектов будут дежурить свыше 520 сотрудников столичного пожарно-спасательного гарнизона и более 110 добровольцев", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что в преддверии праздника был реализован комплекс мероприятий, направленный на повышение уровня пожарной безопасности храмов, церквей и монастырей.
"Сотрудники МЧС провели профилактические беседы с верующими и священнослужителями, напомнили им о мерах безопасности при обращении с источниками открытого огня и порядке использования первичных средств пожаротушения. Была проведена проверка доступности путей эвакуации, работоспособности систем пожарной автоматики, возможности беспрепятственного проезда к зданиям пожарной техники", - добавил он.
