Более 630 пожарных обеспечат безопасность пасхальных богослужений в Москве

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Более 630 пожарных, спасателей и добровольцев будут обеспечивать пожарную безопасность пасхальных богослужений в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросах ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.