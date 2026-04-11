Москалькова назвала конструктивными переговоры с украинским омбудсменом - РИА Новости, 11.04.2026
Специальная военная операция на Украине
 
17:45 11.04.2026
Москалькова назвала конструктивными переговоры с украинским омбудсменом

Москалькова: переговоры с омбудсменом Украины прошли конструктивно

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Архивное фото
МИНСК, 11 апр - РИА Новости. Переговоры с украинской стороной по вопросам воссоединения семей и поиска пропавших без вести прошли в субботу конструктивно, заявила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.
В субботу на белорусско-украинской границе прошел обмен пленными между Россией и Украиной. По данным минобороны РФ, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих, взамен переданы 175 военнопленных ВСУ. Вместе с российскими военнослужащими возвращены семеро жителей Курской области, которых Киев незаконно удерживал. После обмена вопросы воссоединения семей и поиска пропавших без вести обсудили уполномоченные по правам человека России и Украины.
"Переговоры прошли очень конструктивно, с большим пониманием. Мы проговорили вопросы воссоединения семей, поиска без вести пропавших, прошлый обмен", – сообщила Москалькова журналистам. Её слова приводит агентство Sputnik Беларусь.
Омбудсмен добавила, что переговоры по теме возвращения российских граждан с украинской территории будут продолжены.
"Там много священников, журналистов, правозащитников, просто обычных людей, у которых есть свое убеждение о том, что у крымчан, у донецких, луганских людей было свое право своего выбора", – добавила Москалькова.
Она также рассказала о ситуации, когда по обмену военнопленными вернулся человек, который числился погибшим.
"Ко мне обратилась жена этого военнопленного. Она получила похоронку, но не верила. И просила нас искать. Мы искали и нашли его. И он вернулся домой", – сказала Москалькова.
Она также отметила усилия российской стороны в переговорах по возвращению пленных.
"Всегда сердце переполняет чувство благодарности министерству обороны, нашим спецслужбам. Я свидетель того, как тяжело идут переговоры. Это много условий, которые выполнить иногда невозможно", – сказала она.
Омбудсмен добавила, что в этом диалоге порой очень непросто найти компромисс и добиться возможности возвращения россиян из украинского плена.
