Мошенники ко Дню космонавтики продают акции фейковых космических компаний

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Мошенники в преддверии Дня космонавтики продают "акции" несуществующих космических компаний и предлагают инвестировать в эту отрасль, сообщил РИА Новости юрист Иван Курбаков.

"Распространенная схема мошенников - продажа "акций" несуществующих космических компаний или фьючерсов на будущие космические ресурсы. Мошенники предлагают инвестировать в добычу полезных ископаемых на астероидах, строительство орбитальных отелей или разработку частных космических станций", - рассказал член союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при АЮР.

Курбаков добавил, что при этом аферисты активно используют имена настоящих космических компаний для придания своим предложениям легитимности. Более того, мошенники могут также продавать потенциальным инвесторам права на будущую добычу платины с астероидов, обещая "доходность в тысячи процентов".

Помимо этого, мошенники создают так называемые "краудфандинговые кампании" по сбору средств на разработку инновационных космических технологий. Они создают презентации якобы с участием ведущих ученых и инженеров и демонстрируют фальшивые прототипы космических аппаратов. Злоумышленники выманивают деньги жертв-инвесторов, обещая прибыль от будущих космических запусков.

"Необходимо быть предельно осторожными с предложениями, требующими немедленной оплаты или предоставления персональных данных, а также проверять предложения с "гарантированным" высоким доходом", - предупредил Курбаков.