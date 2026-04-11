Мошенники ко Дню космонавтики продают акции фейковых космических компаний
02:39 11.04.2026
Мошенники ко Дню космонавтики продают акции фейковых космических компаний

Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Мошенники в преддверии Дня космонавтики продают "акции" несуществующих космических компаний и предлагают инвестировать в эту отрасль, сообщил РИА Новости юрист Иван Курбаков.
"Распространенная схема мошенников - продажа "акций" несуществующих космических компаний или фьючерсов на будущие космические ресурсы. Мошенники предлагают инвестировать в добычу полезных ископаемых на астероидах, строительство орбитальных отелей или разработку частных космических станций", - рассказал член союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при АЮР.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Мошенники шлют сообщения под предлогом перерасчета коммунальных платежей
Вчера, 01:57
Курбаков добавил, что при этом аферисты активно используют имена настоящих космических компаний для придания своим предложениям легитимности. Более того, мошенники могут также продавать потенциальным инвесторам права на будущую добычу платины с астероидов, обещая "доходность в тысячи процентов".
Помимо этого, мошенники создают так называемые "краудфандинговые кампании" по сбору средств на разработку инновационных космических технологий. Они создают презентации якобы с участием ведущих ученых и инженеров и демонстрируют фальшивые прототипы космических аппаратов. Злоумышленники выманивают деньги жертв-инвесторов, обещая прибыль от будущих космических запусков.
"Необходимо быть предельно осторожными с предложениями, требующими немедленной оплаты или предоставления персональных данных, а также проверять предложения с "гарантированным" высоким доходом", - предупредил Курбаков.
Двенадцатого апреля в России отмечается День космонавтики, установленный указом Президиума Верховного Совета СССР в честь первого в мире полета человека в космос, совершенного Юрием Гагариным на космическом корабле "Восток" 12 апреля 1961 года.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Мошенники стали чаще использовать сложные схемы с несколькими звонками
9 апреля, 04:53
 
