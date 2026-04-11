"Мошеловка" раскрыла самые популярные схемы обмана перед Пасхой

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Самыми распространенными схемами обмана россиян перед Пасхой стали фишинговые открытки, конкурсы в соцсетях и продажа якобы "освященных" товаров, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

"Первая схема - это фишинговые "открытки" и вирусный контент. Массовая рассылка в мессенджерах "пасхальных открыток", "роликов с освящением" и "интерактивных календарей". Злоумышленники маскируют вредоносное ПО под ссылки на "эксклюзивные трансляции из Храма Христа Спасителя" или "прямые эфиры с Благодатным огнем", - рассказали там.

Мошенники также в соцсетях запускают "конкурсы" с крупными призами (айфоны, подарочные сертификаты) за лучшее фото кулича. Для участия требуется проголосовать якобы через "Госуслуги" - на деле присылается фишинговая ссылка - или оплатить "организационный взнос за доставку приза".

"Третья схема - это благотворительные сборы "На храм" и лженастоятели. Звонки и рассылки от имени "отца настоятеля" с просьбой перевести деньги на "приобретение наборов для освящения" или "доставку Благодатного огня", - рассказали в пресс-службе.

Там также рассказали о схемах с "предварительным освящением" товаров и "соцконтрактами" для пенсионеров к празднику. "Мошенники создают сайты-однодневки, продают "пасхальные наборы" с якобы предварительным освящением. Для пенсионеров запускаются схемы с фальшивыми соцконтрактами - якобы правительство выделяет 12 000 рублей на праздничный стол к Пасхе", - пояснили там.