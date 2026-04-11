Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:34 11.04.2026
"Мошеловка" раскрыла самые популярные схемы обмана перед Пасхой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Самыми распространенными схемами обмана россиян перед Пасхой стали фишинговые открытки, конкурсы в соцсетях и продажа якобы "освященных" товаров, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Первая схема - это фишинговые "открытки" и вирусный контент. Массовая рассылка в мессенджерах "пасхальных открыток", "роликов с освящением" и "интерактивных календарей". Злоумышленники маскируют вредоносное ПО под ссылки на "эксклюзивные трансляции из Храма Христа Спасителя" или "прямые эфиры с Благодатным огнем", - рассказали там.
В России набирают обороты мошеннические схемы с QR-кодами
Вчера, 01:33
Мошенники также в соцсетях запускают "конкурсы" с крупными призами (айфоны, подарочные сертификаты) за лучшее фото кулича. Для участия требуется проголосовать якобы через "Госуслуги" - на деле присылается фишинговая ссылка - или оплатить "организационный взнос за доставку приза".
"Третья схема - это благотворительные сборы "На храм" и лженастоятели. Звонки и рассылки от имени "отца настоятеля" с просьбой перевести деньги на "приобретение наборов для освящения" или "доставку Благодатного огня", - рассказали в пресс-службе.
Там также рассказали о схемах с "предварительным освящением" товаров и "соцконтрактами" для пенсионеров к празднику. "Мошенники создают сайты-однодневки, продают "пасхальные наборы" с якобы предварительным освящением. Для пенсионеров запускаются схемы с фальшивыми соцконтрактами - якобы правительство выделяет 12 000 рублей на праздничный стол к Пасхе", - пояснили там.
В "Мошеловке" посоветовали делать пожертвования только лично в храме или через проверенные официальные сайты епархий. "Государство не запускает соцконтракты на "праздничный стол" через ссылки в интернете", - напомнили эксперты.
Мошенники ко Дню космонавтики продают акции фейковых космических компаний
Вчера, 02:39
 
ПасхаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала