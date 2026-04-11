Минобороны показало кадры с вернувшимися из плена военнослужащими
15:02 11.04.2026
Минобороны показало кадры с вернувшимися из плена военнослужащими

© Минобороны РФ/Telegram — Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с российскими военнослужащими, вернувшимися с подконтрольной Киеву территории.
На видео показано, как военнослужащие садятся в автобус и благодарят тех, кто поздравляет их с возвращением.
Ранее Минобороны РФ сообщило о возвращении 175 российских военнослужащих. Взамен были переданы 175 пленных ВСУ. Также вернулись семеро жителей Курской области, которых Украина незаконно удерживала.
Сейчас российские военнослужащие получают в Белоруссии необходимую психологическую и медицинскую помощь. Потом всех доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
Гуманитарное посредничество при возвращении российских военнослужащих оказали Объединённые Арабские Эмираты.
