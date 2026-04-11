Под Петербургом откроют мемориал узникам нацистских лагерей - РИА Новости, 11.04.2026
12:41 11.04.2026
Под Петербургом откроют мемориал узникам нацистских лагерей

Фонд Печерского: мемориал узникам нацистских лагерей появится под Петербургом

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Открытие нового мемориального комплекса, посвящённого узникам нацистских лагерей, планируется к концу 2026 года под Санкт-Петербургом, сообщили РИА Новости в Фонде Александра Печерского.
Одиннадцатого апреля отмечается Международный день освобождения узников нацистских концлагерей.
На территории бывшего нацистского концлагеря Маутхаузен в Австрии - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Фонд Печерского разыскал дочь участника восстания пленных в Маутхаузене
5 февраля, 06:21
Рассказывая о работе по увековечиванию памяти узников концлагерей, председатель правления Фонда Илья Васильев подтвердил, что такая работа продолжается. При этом теперь, по его словам, она носит не разовый, а системный характер.
"В 2026 году мы видим сразу несколько направлений, открываются и обсуждаются новые мемориальные объекты, например, в Крыму состоялось открытие мемориала узникам нацистского концлагеря "Красный". Реализуются и более крупные проекты: под Санкт-Петербургом ведётся строительство нового мемориального комплекса, посвящённого узникам нацистских лагерей, открытие которого планируется к концу 2026 года", - сказал он.
"Параллельно развиваются и новые формы работы с памятью. В Европе, например, в мемориале концлагеря Нойенгамме создаются специальные пространства памяти, где родственники узников сами участвуют в формировании мемориальной среды — через личные истории, визуальные проекты, документы", - поделился Васильев.
Вид на ворота концентрационного лагеря Маутхаузен в Австрии - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Фонд Печерского обнаружил архив участника восстания в Маутхаузене
3 февраля, 06:40
Он добавил, что это, на его взгляд, очень показательно, и происходит постепенный отход от формального увековечивания к более содержательному, когда за каждым мемориалом стоит конкретная история, имя, судьба.
"Но при этом важно понимать: несмотря на эти процессы, в целом работа далека от завершения, мы только начинаем в полном объёме осмысливать масштаб лагерного сопротивления и роль советских узников, поэтому создание новых мемориальных объектов — не финальная точка, а часть более широкого процесса возвращения исторической правды", - заключил он.
Мемориал в память о жертвах концлагеря Дахау в Германии - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Раскрыты новые страницы деятельности сопротивления в нацистских концлагерях
Вчера, 09:01
 
ОбществоСанкт-ПетербургРеспублика КрымЕвропаАлександр ПечерскийВторая мировая война (1939-1945)
 
 
