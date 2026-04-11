Под Петербургом откроют мемориал узникам нацистских лагерей

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Открытие нового мемориального комплекса, посвящённого узникам нацистских лагерей, планируется к концу 2026 года под Санкт-Петербургом, сообщили РИА Новости в Фонде Александра Печерского.

Одиннадцатого апреля отмечается Международный день освобождения узников нацистских концлагерей.

Рассказывая о работе по увековечиванию памяти узников концлагерей, председатель правления Фонда Илья Васильев подтвердил, что такая работа продолжается. При этом теперь, по его словам, она носит не разовый, а системный характер.

"В 2026 году мы видим сразу несколько направлений, открываются и обсуждаются новые мемориальные объекты, например, в Крыму состоялось открытие мемориала узникам нацистского концлагеря "Красный". Реализуются и более крупные проекты: под Санкт-Петербургом ведётся строительство нового мемориального комплекса, посвящённого узникам нацистских лагерей, открытие которого планируется к концу 2026 года", - сказал он.

"Параллельно развиваются и новые формы работы с памятью. В Европе , например, в мемориале концлагеря Нойенгамме создаются специальные пространства памяти, где родственники узников сами участвуют в формировании мемориальной среды — через личные истории, визуальные проекты, документы", - поделился Васильев.

Он добавил, что это, на его взгляд, очень показательно, и происходит постепенный отход от формального увековечивания к более содержательному, когда за каждым мемориалом стоит конкретная история, имя, судьба.