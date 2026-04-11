СМИ: Макрон заявил Пезешкиану, что готов содействовать безопасности Ормуза

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в субботу заявил, что Франция готова оказать содействие в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Макрона.
"Я подчеркнул необходимость скорейшего восстановления Ираном свободы судоходства и безопасности в Ормузском проливе, в чем Франция готова оказать содействие. Я настаивал на важности полного соблюдения режима прекращения огня, в том числе в Ливане", - приводит агентство слова Макрона.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.