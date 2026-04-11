Лавров рассказал, как наука помогает работе российских дипломатов

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российская наука помогает дипломатам в их практической работе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Думаю, никто полностью не в состоянии освоить сегодняшнюю ситуацию. Тут в одиночку никто не справится. Ни одна страна, а тем более ни одна часть какого-то государства (в данном случае наука). Но могу подтвердить, что наука действительно помогает нашей работе", - сказал министр в интервью для "Общественного российского телевидения", фрагмент которого опубликован на сайте российского дипведомства.

Министр отметил пользу работ ученых из Института мировой экономики и международных отношений, отмечающего свой юбилей, для практической дипломатии.

"У нашего министерства традиционно тесные отношения со всеми российскими научно-исследовательскими институтами, занимающимися внешнеполитической, внешнеэкономической проблематикой. При министре иностранных дел действует Научный совет, куда входят руководители ведущих институтов и, конечно же, руководители ИМЭМО", - указал он.

Практическая дипломатия, будучи весьма заинтересованной в аналитических наработках, в одиночку с этой работой не справится в силу повседневной суеты, которая отвлекает, сказал Лавров

"Чего только стоят сегодняшние события, заставляющие целиком и полностью посвящать всё рабочее время текущим делам, отношениям со странами, которые вовлечены в эти конфликты и т.д. А у наших коллег из научных институтов всё-таки главная задача – анализировать происходящее. Поэтому мы заинтересованы в их спокойном, не усугублённом и не подорванном текучкой анализе", - пояснил Лавров.

В свою очередь, в ИМЭМО заинтересованы в тех фактических выводах, которые дипломаты могут им передать, поэтому для российского МИД это "очень важная и большая связка", уточнил министр.

Как отметил Лавров, ИМЭМО активнейшим образом участвовал в подготовке всех редакций и концепций внешней политики Российской Федерации, начиная с 2000 года.