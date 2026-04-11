Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал, как наука помогает работе российских дипломатов - РИА Новости, 11.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:53 11.04.2026
Лавров рассказал, как наука помогает работе российских дипломатов

Лавров: МИД и российские научные институты имеют тесные отношения

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российская наука помогает дипломатам в их практической работе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Думаю, никто полностью не в состоянии освоить сегодняшнюю ситуацию. Тут в одиночку никто не справится. Ни одна страна, а тем более ни одна часть какого-то государства (в данном случае наука). Но могу подтвердить, что наука действительно помогает нашей работе", - сказал министр в интервью для "Общественного российского телевидения", фрагмент которого опубликован на сайте российского дипведомства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Лавров посоветовал Пиньо не позориться из-за Украины
10 апреля, 23:49
Министр отметил пользу работ ученых из Института мировой экономики и международных отношений, отмечающего свой юбилей, для практической дипломатии.
"У нашего министерства традиционно тесные отношения со всеми российскими научно-исследовательскими институтами, занимающимися внешнеполитической, внешнеэкономической проблематикой. При министре иностранных дел действует Научный совет, куда входят руководители ведущих институтов и, конечно же, руководители ИМЭМО", - указал он.
Практическая дипломатия, будучи весьма заинтересованной в аналитических наработках, в одиночку с этой работой не справится в силу повседневной суеты, которая отвлекает, сказал Лавров.
"Чего только стоят сегодняшние события, заставляющие целиком и полностью посвящать всё рабочее время текущим делам, отношениям со странами, которые вовлечены в эти конфликты и т.д. А у наших коллег из научных институтов всё-таки главная задача – анализировать происходящее. Поэтому мы заинтересованы в их спокойном, не усугублённом и не подорванном текучкой анализе", - пояснил Лавров.
В свою очередь, в ИМЭМО заинтересованы в тех фактических выводах, которые дипломаты могут им передать, поэтому для российского МИД это "очень важная и большая связка", уточнил министр.
Как отметил Лавров, ИМЭМО активнейшим образом участвовал в подготовке всех редакций и концепций внешней политики Российской Федерации, начиная с 2000 года.
"Эта традиция сохраняется. Когда придётся готовить новые дополнительные доктринальные документы, будем рассчитывать на помощь наших коллег из ИМЭМО, как это было с выдающимися представителями этого института – Н.Н.Иноземцевым, А.А.Дынкиным, А.Г.Арбатовым. Это наши заслуженные коллеги и во многом соавторы внешнеполитических доктрин Российской Федерации", - подчеркнул министр.
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
В МИД объяснили отказ России поддержать резолюцию по Ормузу в ООН
Вчера, 03:36
 
РоссияСергей ЛавровПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала