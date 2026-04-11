"Верю в Ленина, Сталина и опера Наливайко": Квартальнова довели журналисты - РИА Новости Спорт, 11.04.2026
21:19 11.04.2026
"Верю в Ленина, Сталина и опера Наливайко": Квартальнова довели журналисты

Квартальнов заявил, что доверяет вратарю "Динамо" Фукале

© официальный сайт ХК "Ак Барс"
Главный тренер Ак Барса Дмитрий Квартальнов - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© официальный сайт ХК "Ак Барс"
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Главный тренер минского хоккейного клуба "Динамо" Дмитрий Квартальнов рассказал, что доверяет вратарю Заку Фукале, несмотря на два домашних поражения от казанского "Ак Барса".
В субботу "Динамо" проиграло дома "Ак Барсу" (4:5 ОТ) во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ворота команды в обоих матчах защищал Фукале.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
11 апреля 2026 • начало в 16:30
Закончен в OT
Динамо Минск
4 : 5
Ак Барс
09:54 • Алекс Лимож
(Сам Анас, Виталий Пинчук)
05:43 • Сергей Кузнецов
(Алекс Лимож, Тай Смит)
07:22 • Виталий Пинчук
18:50 • Сам Анас
(Тай Смит, Сергей Кузнецов)
01:48 • Григорий Денисенко
(Михаил Фисенко, Дмитрий Яшкин)
04:08 • Степан Терехов
(Григорий Денисенко, Дмитрий Яшкин)
15:37 • Александр Барабанов
(Mitchell Miller, Никита Лямкин)
19:07 • Артем Галимов
(Александр Барабанов)
Нэйтан Тодд
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Верим в Зака, он хорошо сыграл. Голы простые, рабочие, с отскоков", - сказал Квартальнов на пресс-конференции, трансляция которой опубликована на YouTube-канале "Динамо".
После уточняющего вопроса о доверии к Фукале Квартальнов в шутку заявил: "Я верю в Ленина, Сталина и опера Наливайко".
Перед матчем прошла церемония, посвященная 1000-му матчу в КХЛ капитана команды Андрея Стася.
"Может, в Казани сделаем такую церемонию, разрешат нам? Конечно, в плей-офф это мешает. Понятно, что Андрей - хороший парень, заслуженно добился всего. Но хотелось это провести после игры. Но, конечно, это не оправдание", - отметил тренер.
