"Верю в Ленина, Сталина и опера Наливайко": Квартальнова довели журналисты

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Главный тренер минского хоккейного клуба "Динамо" Дмитрий Квартальнов рассказал, что доверяет вратарю Заку Фукале, несмотря на два домашних поражения от казанского "Ак Барса".
В субботу "Динамо" проиграло дома "Ак Барсу" (4:5 ОТ) во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ворота команды в обоих матчах защищал Фукале.
11 апреля 2026 • начало в 16:30
Закончен в OT
09:54 • Алекс Лимож
(Сам Анас, Виталий Пинчук)
05:43 • Сергей Кузнецов
(Алекс Лимож, Тай Смит)
07:22 • Виталий Пинчук
01:48 • Григорий Денисенко
04:08 • Степан Терехов
15:37 • Александр Барабанов
(Mitchell Miller, Никита Лямкин)
19:07 • Артем Галимов
"Верим в Зака, он хорошо сыграл. Голы простые, рабочие, с отскоков", - сказал Квартальнов на пресс-конференции, трансляция которой опубликована на YouTube-канале "Динамо".
После уточняющего вопроса о доверии к Фукале Квартальнов в шутку заявил: "Я верю в Ленина, Сталина и опера Наливайко".
Перед матчем прошла церемония, посвященная 1000-му матчу в КХЛ капитана команды Андрея Стася.
"Может, в Казани сделаем такую церемонию, разрешат нам? Конечно, в плей-офф это мешает. Понятно, что Андрей - хороший парень, заслуженно добился всего. Но хотелось это провести после игры. Но, конечно, это не оправдание", - отметил тренер.