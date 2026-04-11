В Музее Победы открылась выставка о первопроходцах советской космонавтики

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Выставка "Со звездами к звездам", приуроченная к Дню космонавтики, открылась филиале Музея Победы - музее "Г.О.Р.А.", сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.

Как отметили в пресс-службе, выставка познакомила зрителей с создателями и первопроходцами советской космонавтики, чей путь начинался на фронтах Великой Отечественной Войны, в экспозицию вошли фотографии из фондов Музея Победы, а также кадры, предоставленные информационным агентством РИА Новости. Так, например, гости музея на Поклонной горе узнали о Георгии Береговом - единственном космонавте, получившем первую "Золотую Звезду" за боевые вылеты на фронте, а вторую - за полёт на орбиту.

"Выставка посвящена главным советским и российским достижениям в сфере обороны, в том числе и в военно-космической сфере. На выставке представлены летчики-космонавты, военные испытатели, ученые, выдающиеся конструкторы и бывшие фронтовики, готовящие космонавтов к полетам. Каждый из них внес личный вклад в победу на фронте, на военных заводах, подростком пережив труднейшие годы войны на оккупированной территории и в тылу, а затем сыграл свою значительную роль в освоении космического пространства", - отметил заместитель гендиректора Музея Победы вице-адмирал Федор Смуглин, чьи слова приводит пресс-служба.

Сергей Крикалев. В пресс-службе подчеркнули, что почетными гостями мероприятия стали вице-адмирал Федор Смуглин и летчик-космонавт, Герой Советского Союза и Герой РФ , заместитель гендиректора по пилотируемым программам госкорпорации Роскосмос

"Мне особенно приятно быть на этой выставке, потому что для меня звание летчика-космонавта имеет глубокое значение. Мне очень приятно здесь видеть авиационную технику, которая применялась для защиты нашей страны. Каждый, кто защищал родину, выходил просто на следующие рубежи, приходя в космонавтику, потому что создание техники, создание того, что делает страну более сильной и обороноспособной, это все является частями единого механизма", - заключил Крикалев.

Выставка будет доступна для посетителей до 30 апреля.

Музей "Главные Оружейные Реликвии Армии" (Музей Г.О.Р.А.) - это одна из крупнейших в России коллекций военной техники и вооружения Второй мировой войны под открытым небом. В уникальных тематических локациях представлены более 400 раритетных экспонатов — от легковых автомобилей до тяжелых танков и истребителей.