На Западе резко высказались о Зеленском после заявления Трампа

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о Венгрии можно расценивать как сигнал Владимиру Зеленскому, считает аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
"Это означает, что Брюссель не сможет отомстить венграм, если те не подчинятся. Это означает, что Зеленскому придется отозвать своих головорезов, если он не хочет рискнуть всем. Это означает, что венгры могут свободно голосовать за кого угодно, не опасаясь ничего", — говорится в публикации.
Так аналитик отреагировал на обещание главы Белого дома экономически поддерживать Венгрию, если ее в дальнейшем будет возглавлять нынешний премьер-министр Виктор Орбан.
Парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля. Ранее сам Орбан заявлял, что Брюссель и Киев сговорились и намерены сменить власть в его стране. В частности, ЕС вмешивается в выборы, финансируя все оппозиционные проевропейские НПО, отмечал он.
