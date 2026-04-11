Раскрыты новые страницы деятельности сопротивления в нацистских концлагерях

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В фонде Александра Печерского, занимающимся увековечением памяти участников сопротивления в нацистских концлагерях, рассказали РИА Новости об открытии неизвестных страниц в этом направлении.

Одиннадцатого апреля отмечается Международный день освобождения узников нацистских концлагерей.

Высказываясь по теме, председатель правления фонда Илья Васильев подтвердил, что "мы сегодня фактически заново открываем целый пласт этой истории". В частности, удалось восстановить множество ранее неизвестных подробностей, связанных с сопротивлением и побегами. Это и история восстания в Собиборе, и феномен побега Михаила Девятаева, и восстание в "блоке смерти" концлагеря Маутхаузен, и целый ряд других эпизодов, о которых раньше либо не было известно, либо они рассматривались фрагментарно", - указал он.

Васильев назвал самым важным "реконструкцию деятельности подпольных организаций советских военнопленных". "Впервые удалось подробно восстановить состав подпольных комитетов, их структуру, связи - например, работу советских подпольщиков в Дахау и их взаимодействие с организацией "Братское сотрудничество военнопленных", - сказал он.

"Очень важные открытия сделаны и по Освенциму (Аушвицу): долгое время считалось, что эта тема изучена максимально полно, но выяснилось, что даже здесь остаются серьёзные белые пятна. Практически не исследованной оставалась деятельность советского подполья в Биркенау - а оказалось, что там несколько лет действовала мощная и эффективная организация, которая организовала сотни побегов, в том числе массовых", - отметил Васильев.

По его словам, "это подполье координировало подготовку восстаний, в том числе восстания зондеркоманды". "Среди его участников был, например, генерал Дмитрий Карбышев", - добавил он.