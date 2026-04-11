Любимова рассказала о влиянии космоса на отечественную культуру

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Кинематограф одним из первых откликнулся на достижения космической эпохи и начал формировать образ космоса в массовой культуре, заявила министр культуры России Ольга Любимова.
Любимова приняла участие в проекте Радио Sputnik и холдинга ON Медиа "Первые среди звезд", приуроченного к 65-летию полета Юрия Гагарина в космос, где рассказала о культурном измерении космической сферы: как писатели, режиссеры и композиторы вдохновлялись отечественными достижениями, а реальные истории космонавтов становились сюжетами для больших художественных произведений.
Командир МКС рассказал о жизни на орбите
10 апреля, 11:04
"Кинематограф подхватил эту волну чуть ли не раньше литературы. В 1957 году Павел Клушанцев снял картину с элементами научно-фантастического игрового кино "Дорога к звездам", где удивительно точно описал и конструкции ракет, и пребывание на орбите, и движения космонавта в невесомости", - рассказала Любимова.
Министр культуры РФ также обратилась к истории создания фильма "Планета бурь" режиссера Клушанцева и рассказала, что именно эта работа заложила визуальный язык космической фантастики, который потом прослеживался в голливудских кинокартинах.
Подкаст выходит в рамках Недели космоса при поддержке "Роскосмоса", Российского военно-исторического общества, Национального центра исторической памяти при президенте России и Российского исторического общества.
Анна Цивилева рассказала о жизни Звездного городка
10 апреля, 14:21
Ведущими проекта стали гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, первый зампредседателя правительства России, статс-секретарь – заместитель министра обороны, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, официальный представитель МИД России Мария Захарова, президент Российской академии наук Геннадий Красников, летчик-космонавт, глава Центра подготовки космонавтов, Герой России Олег Кононенко и летчик-космонавт, командир МКС, Герой России Сергей Кудь-Сверчков.
Радио Sputnik - информационно-аналитическая разговорная радиостанция с круглосуточным вещанием, входит в международную медиагруппу "Россия сегодня", вещает как в FM-диапазоне, так и в Сети. По данным Медиалогии, является самой цитируемой радиостанцией в России.
ON Медиа (ранее - МТС Медиа) - контентный холдинг, который объединяет бизнесы группы МТС в сфере развлечений онлайн и офлайн. В медиахолдинг входят онлайн-кинотеатр КИОН, производитель кино и сериалов ON Студия, книжный сервис КИОН Строки, стриминг КИОН Музыка, музыкальная компания ON Лейбл и компания МТС Live, которая управляет билетными операторами Ticketland и Ticketscloud, продюсерским центром ON Шоу и развивает федеральную сеть концертных площадок.
Кононенко рассказал о масштабах советского освоения космоса
8 апреля, 13:05