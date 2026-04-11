Рейтинг@Mail.ru
Любимова рассказала о влиянии космоса на отечественную культуру - РИА Новости, 11.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:05 11.04.2026
Любимова рассказала о влиянии космоса на отечественную культуру

Любимова: кинематограф первым откликнулся на достижения космической эпохи

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из фильма "Планета бурь"
Кадр из фильма Планета бурь - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Кадр из фильма "Планета бурь". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Кинематограф одним из первых откликнулся на достижения космической эпохи и начал формировать образ космоса в массовой культуре, заявила министр культуры России Ольга Любимова.
Любимова приняла участие в проекте Радио Sputnik и холдинга ON Медиа "Первые среди звезд", приуроченного к 65-летию полета Юрия Гагарина в космос, где рассказала о культурном измерении космической сферы: как писатели, режиссеры и композиторы вдохновлялись отечественными достижениями, а реальные истории космонавтов становились сюжетами для больших художественных произведений.
"Кинематограф подхватил эту волну чуть ли не раньше литературы. В 1957 году Павел Клушанцев снял картину с элементами научно-фантастического игрового кино "Дорога к звездам", где удивительно точно описал и конструкции ракет, и пребывание на орбите, и движения космонавта в невесомости", - рассказала Любимова.
Министр культуры РФ также обратилась к истории создания фильма "Планета бурь" режиссера Клушанцева и рассказала, что именно эта работа заложила визуальный язык космической фантастики, который потом прослеживался в голливудских кинокартинах.
Подкаст выходит в рамках Недели космоса при поддержке "Роскосмоса", Российского военно-исторического общества, Национального центра исторической памяти при президенте России и Российского исторического общества.
Ведущими проекта стали гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, первый зампредседателя правительства России, статс-секретарь – заместитель министра обороны, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева, официальный представитель МИД России Мария Захарова, президент Российской академии наук Геннадий Красников, летчик-космонавт, глава Центра подготовки космонавтов, Герой России Олег Кононенко и летчик-космонавт, командир МКС, Герой России Сергей Кудь-Сверчков.
Радио Sputnik - информационно-аналитическая разговорная радиостанция с круглосуточным вещанием, входит в международную медиагруппу "Россия сегодня", вещает как в FM-диапазоне, так и в Сети. По данным Медиалогии, является самой цитируемой радиостанцией в России.
ON Медиа (ранее - МТС Медиа) - контентный холдинг, который объединяет бизнесы группы МТС в сфере развлечений онлайн и офлайн. В медиахолдинг входят онлайн-кинотеатр КИОН, производитель кино и сериалов ON Студия, книжный сервис КИОН Строки, стриминг КИОН Музыка, музыкальная компания ON Лейбл и компания МТС Live, которая управляет билетными операторами Ticketland и Ticketscloud, продюсерским центром ON Шоу и развивает федеральную сеть концертных площадок.
КультураРоссияОльга ЛюбимоваЮрий Гагарин (космонавт)МТСДмитрий КиселевРоскосмосРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала