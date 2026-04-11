Раскрыто, как рассчитать сумму для возврата по "налоговому кешбэку" - РИА Новости, 11.04.2026
02:20 11.04.2026
Раскрыто, как рассчитать сумму для возврата по "налоговому кешбэку"

РИА Новости: россияне могут возместить по налоговому кешбэку 7% из НДФЛ

© РИА Новости / Нина Зотина
Бланк налоговой декларации
Бланк налоговой декларации. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Родители с двумя и более несовершеннолетними детьми в 2026 году могут вернуть 7% из НДФЛ; как рассчитать сумму для возврата, рассказала РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
"Величина возмещения составит разницу уплаченного по ставке 13% НДФЛ от совокупного дохода в предыдущем году и 6%. Например, проживающей в Московской области семьей, состоящей из двух детей и двух родителей, в 2025 году было уплачено НДФЛ в размере 110,5 тысячи рублей (13% от годового дохода в 850 тысяч рублей). Если бы ставка НДФЛ была 6%, то размер налога составил бы 51 тысячу рублей. Следовательно, возмещаемая сумма составит 110,5 тысячи минус 51 тысячу, получается 59,5 тысячи рублей", - сказала Финогенова.
Право на льготу имеют семьи с гражданством РФ, в которых среднедушевой доход не превышает полутора размеров прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе проживания за предыдущий год. При этом дети могут быть и старше (до 23 лет), если учатся очно. Правом на возврат части НДФЛ помимо родителей обладают также опекуны, попечители или усыновители, напомнила экономист.
Для получения возмещения части НДФЛ еще одним важным условием является отсутствие задолженности по алиментам, подчеркнула Финогенова.
"Самозанятые и индивидуальные предприниматели, работающие на специальных налоговых режимах, не могут претендовать на эту выплату, поскольку основные условия для её получения - это официальный доход, с которого удерживался НДФЛ и налоговое резидентство РФ", - обратила внимание экономист.
Для получения выплаты необходимо с 1 июня до 1 октября 2026 года лично подать заявление в территориальное отделение СФР, МФЦ или через "Госуслуги", напомнила она.
ОбществоМосковская область (Подмосковье)РоссияЮлия ФиногеноваРЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
