Карапетян передал управление бизнесом детям - РИА Новости, 11.04.2026
19:34 11.04.2026
Карапетян передал управление бизнесом детям

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 11 апр - РИА Новости. Лидер партии "Сильная Армения", предприниматель Самвел Карапетян заявил, что передает управление своим бизнесом детям, чтобы служить стране.
"Я передаю управление крупнейшей армянской бизнес-компанией, которую я построил, своим детям, а сам буду служить своей стране и изменю жизнь граждан Армении к лучшему. Время перемен пришло, скоро я буду с вами, не сомневайтесь ни на секунду, справедливость восторжествует", - говорится в видеообращении находящегося под домашним арестом Карапетяна своим сторонникам.
Он отметил, что его партия должна одержать на выборах безоговорочную победу на парламентских выборах 7 июня.
"Вместе с нашей командой мы создадим сильную экономику Армении — с новыми заводами, 300 тысячами новых рабочих мест, резким улучшением уровня жизни людей, новыми возможностями для бизнеса и сельского хозяйства. В современном мире сильная экономика укрепляет дипломатию и оборону, и у нас будет сильная дипломатия и сильная оборона", - заявил Карапетян.
Он отметил, что Армения должна стать безопасной, мирной, богатой, сильной страной.
Карапетян находился в заключении с 18 июня 2025 года. Его защита заявляла, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви. Тридцатого декабря 2025 года его перевели под домашний арест.
