В Калужской области трансформатор загорелся после атаки БПЛА

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Трансформатор электроподстанции загорелся в результате атаки БПЛА в одном из населенных пунктов Людиновского муниципального округа Калужской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"Сегодня ночью в одном из населенных пунктов Людиновского муниципального округа в результате атаки БПЛА произошло возгорание одного трансформатора электроподстанции. Отключений потребителей от электроэнергии нет... По предварительным данным, пострадавших нет", - написал Шапша в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что на месте работают сотрудники МЧС и оперативная группа.
