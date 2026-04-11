В Калужской области трансформатор загорелся после атаки БПЛА - РИА Новости, 11.04.2026
08:45 11.04.2026
В Калужской области трансформатор загорелся после атаки БПЛА

В Калужской области из-за атаки БПЛА загорелся трансформатор электроподстанции

Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Трансформатор электроподстанции загорелся в результате атаки БПЛА в одном из населенных пунктов Людиновского муниципального округа Калужской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"Сегодня ночью в одном из населенных пунктов Людиновского муниципального округа в результате атаки БПЛА произошло возгорание одного трансформатора электроподстанции. Отключений потребителей от электроэнергии нет... По предварительным данным, пострадавших нет", - написал Шапша в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что на месте работают сотрудники МЧС и оперативная группа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКалужская областьВладислав ШапшаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
