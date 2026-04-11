В ДНР пять мирных жителей пострадали при атаке дрона ВСУ

ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Пять мирных жителей получили ранения в городе Ясиноватая в ДНР в результате атаки украинского БПЛА, сообщил мэр Александр Пеняев.
"Сегодня в результате сброса и детонирования БПЛА повреждены четыре жилых дома в городе Ясиноватая, пострадали мирные жители: мужчины 1961, 1970 годов рождения, женщины 1994, 1967, 1941 годов рождения", - написал Пеняев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Ранее в управлении правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили об атаке украинского БПЛА-камикадзе в Ясиноватой в 03.25.
22 июня 2022, 17:18