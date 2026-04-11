В ДНР пять мирных жителей пострадали при атаке дрона ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
09:38 11.04.2026
В ДНР пять мирных жителей пострадали при атаке дрона ВСУ

ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Пять мирных жителей получили ранения в городе Ясиноватая в ДНР в результате атаки украинского БПЛА, сообщил мэр Александр Пеняев.
"Сегодня в результате сброса и детонирования БПЛА повреждены четыре жилых дома в городе Ясиноватая, пострадали мирные жители: мужчины 1961, 1970 годов рождения, женщины 1994, 1967, 1941 годов рождения", - написал Пеняев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Ранее в управлении правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили об атаке украинского БПЛА-камикадзе в Ясиноватой в 03.25.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия
 
 
