01:36 11.04.2026
СМИ узнали о важной просьбе США к Нетаньяху

Axios: Трамп попросил Нетаньяху не бить по Ливану до начала прямых переговоров

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. США и Ливан попросили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху приостановить удары по движению "Хезболлах" до начала прямых переговоров, сообщает Axios со ссылкой на источники.
"По данным двух источников, знакомых с ситуацией, ливанское правительство и администрация Трампа обратились к Израилю с просьбой "приостановить" атаки против "Хезболлах" до начала прямых переговоров между Израилем и Ливаном на следующей неделе", — говорится в материале.
Нетаньяху еще не принял решение в ответ на призыв американского лидера, но для него такой шаг был бы проблематичным с политической точки зрения, отмечает издание. Он предпочел бы вести переговоры "под огнем", но может согласиться на короткую тактическую паузу, говорится в статье.
Однако неназванный израильский чиновник заявил, что никакого перемирия не будет.
Переговоры между делегациями США и Ирана ожидаются в субботу в Исламабаде при посредничестве Пакистана, который рассчитывает на достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке. Иран будут представлять председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф, глава МИД Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и руководитель Центробанка страны Абдольнасер Хеммати.
Американскую делегацию возглавит вице-президент США Джей Ди Вэнс, в нее также вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня. В четверг пресс-служба израильского Нетаньяху сообщила, что он поручил кабинету министров страны начать прямые переговоры с Ливаном, целью которых станут разоружение движения "Хезболлах" и установление мира между двумя государствами.
После информации о перемирии между Ираном и США, включая остановку боевых действий в Ливане, движение "Хезболлах" приостановило операции против Израиля. В четверг шиитское сопротивление возобновило боевые действия после того, как днем ранее Израиль подверг массированным ударам Бейрут и населенные пункты на юге Ливана.
