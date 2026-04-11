"Будем расплачиваться". В США неожиданно высказались о перемирии с Ираном
16:21 11.04.2026 (обновлено: 22:37 11.04.2026)
"Будем расплачиваться". В США неожиданно высказались о перемирии с Ираном

Американские военные перед вылетом на Ближний Восток. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети Х заявил о тяжелом положении Штатов на фоне перемирия с Ираном.
"Все, что Ирану нужно было сделать, чтобы выйти победителем, — это сохранить политическую жизнеспособность в Тегеране и возможность поддерживать ракетный и беспилотный огонь на достаточно высоком уровне. Нашей стране, с другой стороны, предстояло выполнить абсурдно высокую задачу: одержать военную победу над страной, в четыре раза превосходящей по численности Ирак, и сделать это без армии", — написал он.

По его мнению, Америка сейчас находится в неудобном положении: либо признать поражение и подчиниться условиям более слабой державы, либо отказаться признать реальность и попытаться спасти ситуацию, применив еще большую военную мощь. Однако никакое количество силы не изменит исход событий. Попытки лишь увеличат конечную цену потерь, добавил Дэвис.
"Одних бомб недостаточно, чтобы победить народ, подобный персам. Теперь мы расплачиваемся за свой глупый выбор", — заключил эксперт.
Сегодня в Исламабаде проходит встреча американской и иранской делегаций. Ранее Al Hadath передавал, что стороны сначала провели непрямые переговоры в Пакистане. Агентство Tasnim назвало среди тем для обсуждения освобождение иранских активов и прекращение огня в Ливане.
В американскую делегацию вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Иран представляют в том числе председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.
В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, назначив контакты для мирного урегулирования на ближайшее время. В основу будущего договора может лечь план Ирана из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрили и американцы.
В то же время Иран обвинил США в нарушении перемирия из-за атак Израиля на Ливан. В Соединенных Штатах объяснили эту ситуацию недопониманием, поскольку эту республику якобы не включали в договоренности, хотя в ИРИ утверждали обратное.
