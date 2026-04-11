Иран назвал темы переговоров с США в Исламабаде - РИА Новости, 11.04.2026
15:34 11.04.2026 (обновлено: 16:27 11.04.2026)
© AP Photo / Francisco Seco
Женщина с иранским флагом в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 11 апр - РИА Новости. Иран принял решение начать переговоры с США в Исламабаде по вопросам освобождения иранских активов и прекращения огня в Ливане, передает агентство Tasnim.
Переговоры между делегациями США и Ирана ожидались в субботу в Исламабаде при посредничестве Пакистана, который рассчитывает на достижение устойчивого мира на Ближнем Востоке. Ранее телеканал CNN сообщал, что переговоры, как ожидается, будут вестись как напрямую, так и через посредников.
"Принимая во внимание интенсивные консультации в Исламабаде, прогресс в переговорах и ограничение атак сионистского режима по Бейруту и югу Ливана, что было воспринято как прогресс в соблюдении прекращения огня, а также принятие американской стороной решения об освобождении иранских активов и необходимость экспертных и технических переговоров по этому вопросу, было решено начать переговоры между Ираном и США в Исламабаде для окончательного урегулирования этих вопросов", - говорится в сообщении Tasnim.
По информации агентства, Иран считает, что режим прекращения огня в Ливане еще не установлен окончательно, и США должны заставить Израиль исполнять связанные с этим обязательства.
"Иранская делегация со всей серьезностью следит за этой ситуацией через пакистанского последователя, а также в переговорной комнате", - отмечает агентство.
Иранскую делегацию для переговоров с США возглавляет председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф. Также в делегацию вошли глава МИД Ирана Аббас Аракчи, глава совета нацбезопасности Али Акбар Ахмадиан и глава Центробанка страны Абдольнасер Хеммати. Делегацию США, в которую также вошли спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов и Тегеран в скором времени начнет переговоры с США в Исламабаде.
