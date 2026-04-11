Опрос показал, сколько россиян положительно воспринимают свое гражданство

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Более 75% россиян испытывают положительные эмоции в связи со своим гражданством, следует из результатов опроса Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Согласно результатам всероссийского опроса, 52% россиян испытывают гордость от того, что являются гражданами своей страны, и каждый четвертый опрошенный (26%) при мысли о своем российском гражданстве ощущает спокойную уверенность. Таким образом, в общей сложности для 78% опрошенных российское гражданство связано с положительными эмоциями", - говорится в сообщении.

Уточняется, что никаких чувств российское гражданство не вызывает у 11% россиян, а 8% испытывают те или иные негативные эмоции: обиду за страну (6%) или ущемленность и чувство неполноценности (2%).

Наибольший патриотизм проявили жители Сибирского федерального округа, где гордость за страну испытывают 57% опрошенных, тогда как в Южном и Северо-Западном округах эта доля немного ниже среднего (44% и 45% соответственно).

По данным исследования, доля испытывающих гордость в 2025 году выросла по сравнению с предыдущим годами наблюдений и достигла наивысшего значения. В частности, в период с 2017 по 2021 год она не превышала 34%.

"Положительно связано с ощущением гордости за страну в целом личное благополучие человека: опрошенные, которые готовы назвать себя безусловно счастливыми, испытывают гордость за свое российское гражданство в 71% случаев, тогда как те, кто скорее несчастен - всего лишь в 30%", - следует из результатов опроса.

Было установлено, что на ответы респондентов также влияет состояние здоровья, материальное положение и волонтерский опыт. Так, опрошенные, занимавшиеся волонтерским трудом на протяжении прошлого года, чаще отвечали, что испытывают гордость за свое российское гражданство.