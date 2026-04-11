В ГД предложили распространить инвествычет на модернизацию детских лагерей - РИА Новости, 11.04.2026
01:53 11.04.2026
В ГД предложили распространить инвествычет на модернизацию детских лагерей

Слуцкий предложил распространить инвествычет на модернизацию детских лагерей

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил включить расходы на капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию детских лагерей в состав затрат для применения инвестиционного налогового вычета (ИНВ) по налогу на прибыль организаций.
Соответствующее обращение на имя министра финансов РФ Антона Силуанова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагается включить расходы на капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию зданий, строений, сооружений и иных объектов основных средств, используемых в деятельности по организации детского отдыха, в состав расходов, принимаемых в целях применения ИНВ", - сказано в документе.
В письме уточняется, что региональные органы власти должны иметь право устанавливать особенности применения ИНВ для организаций детского отдыха на своей территории, включая определение категорий налогоплательщиков, имеющих право на применение вычета, а также перечня основных средств, в отношении которых применяется вычет.
Как рассказал РИА Новости Слуцкий, детский отдых должен быть не только доступным, но и безопасным.
"Сегодня многие детские лагеря сильно устарели: здания построены десятки лет назад, коммуникации изношены, не хватает современного оборудования. При этом у лагерей просто нет достаточных средств на масштабный ремонт. Мы в ЛДПР считаем, что решение расширить действие инвестиционного налогового вычета на сферу детского отдыха станет эффективным инструментом поддержки", - отметил он.
Лидер партии подчеркнул, что реализация данной инициативы даст лагерям экономический стимул вкладываться в обновление: ремонтировать здания, обновлять инженерные сети, оснащать спортивные площадки, образовательные и досуговые пространства.
"В результате миллионы российских детей смогут отдыхать в современных, безопасных и комфортных условиях, а нагрузка на региональные бюджеты снизится", - заключил он.
ОбществоЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФЛДПР
 
 
