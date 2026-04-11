В Мытищах ликвидировали открытое горение в многоэтажке

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на пожаре в многоэтажке в Мытищах, всего из дома эвакуированы 146 человек, сообщили в ГУМЧС по Московской области.

Уточняется, что огнеборцы спасли на пожаре 24 человека. Кроме того, с помощью автолестницы спасен 1 человек с верхних этажей. Люди оказались отрезаны от выхода из-за сильного задымления. По лестничным маршам 23 человека, из них 4 детей.