В Мытищах ликвидировали открытое горение в многоэтажке
03:11 11.04.2026
В Мытищах ликвидировали открытое горение в 17-этажном доме

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на пожаре в многоэтажке в Мытищах, всего из дома эвакуированы 146 человек, сообщили в ГУМЧС по Московской области.
Ранее ГКУ МО "Мособлпожспас" сообщал, что произошло возгорание в многоквартирном 17-этажном жилом доме на улице Станционной в Мытищах, горит квартира на 11-м этаже и несколько балконов. Кроме того, в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что один человек погиб, еще двое пострадали.
"Всего эвакуировано 146 человек. На базе школы развернут пункт временного размещения. В ПВР обратились 27 человек. На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении канале ГУМЧС по Московской области на платформе Мах.
Уточняется, что огнеборцы спасли на пожаре 24 человека. Кроме того, с помощью автолестницы спасен 1 человек с верхних этажей. Люди оказались отрезаны от выхода из-за сильного задымления. По лестничным маршам 23 человека, из них 4 детей.
