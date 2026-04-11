В Германии потребовали отставки министра экономики из-за цен на топливо

БЕРЛИН, 11 апр - РИА Новости. Заместитель председателя рабочего крыла возглавляемой канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем партии ХДС Христиан Боймлер потребовал отставки с поста министра экономики и энергетики ФРГ Катерины Райхе на фоне ее публичного конфликта с министром финансов ФРГ Ларсом Клингбайлем из-за разногласий вокруг мер по снижению цен на топливо, резко выросших после начала конфликта на Ближнем Востоке.

Райхе в пятницу решительно отвергла предложение Клингбайля о введении налога на сверхприбыль для нефтяных компаний для сдерживания резкого роста цен на энергоносители. Ранее она также высказалась против других предлагаемых им мер в виде снижения налогов и установления предельного уровня цен на топливо, назвав их "дорогостоящими, малоэффективными и сомнительными с точки зрения конституции".

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал, в свою очередь, Райхе, которая также является его соратницей по ХДС , к сдержанности из-за разногласий с Клингбайлем, представляющим в правящей немецкой коалиции СДПГ.

"Замена министра Райхе неизбежна, в том числе потому, что она противостояла канцлеру (ФРГ - ред.) Фридриху Мерцу… Тот, кто, как Райхе, противостоит авторитету канцлера и отказывается от компромисса с СДПГ по вопросу цен на топливо, хочет другой коалиции", - заявил Боймлер в интервью телеканалу SWR

Он также обвинил Райхе в том, что она, по его словам, стремится к коалиции с оппозиционной правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Говоря о мерах по борьбе с высокими ценами на топливо в Германии, Боймлер высказался за оказание помощи гражданам с невысокими доходами в виде предоставления адресных транспортных пособий и снижения НДС на продукты первой необходимости.

Газета Bild сообщила, что лидеры правящих партий ХДС/ХСС и СДПГ проведут в текущие выходные серию экстренных встреч под председательством канцлера ФРГ Фридриха Мерца, в ходе которых обсудят дальнейшие меры по стабилизации цен на топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке и смягчению их воздействия на экономику.

По данным автоклуба ADAC, в четверг литр дизельного топлива стоил в среднем 2,346 евро по всей стране. Цена на бензин Super E10 составила 2,112 евро за литр. В понедельник цена Super E10 достигала своего максимума в 2026 году - 2,192 евро за литр, что всего на один цент меньше исторического максимума, зафиксированного в марте 2022 года.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.