"Флотилия стойкости" отправится в Газу в воскресенье

СТАМБУЛ, 11 апр - РИА Новости. Новая "Флотилия стойкости" в составе 70 судов из 70 стран планирует выдвинуться в путь в воскресенье из Барселоны с гуманитарной помощью для сектора Газа, сообщили РИА Новости организаторы.

В состав флотилии вошли более 70 судов с более чем одной тысячей участников, в том числе врачами, учителями, строителями, готовыми оказать помощь в восстановлении сектора. Партнеры в ряде стран по курсу следования флотилии готовы оказать ей помощь, в том числе политическую, отметили организаторы.