Рейтинг@Mail.ru
"Флотилия стойкости" отправится в Газу в воскресенье - РИА Новости, 11.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:30 11.04.2026 (обновлено: 22:37 11.04.2026)
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 11 апр - РИА Новости. Новая "Флотилия стойкости" в составе 70 судов из 70 стран планирует выдвинуться в путь в воскресенье из Барселоны с гуманитарной помощью для сектора Газа, сообщили РИА Новости организаторы.
"В воскресенье Глобальная флотилия стойкости (Флотилия Сумуд) выдвинется в путь из Барселоны, став самой масштабной морской миссией по оказанию гумпомощи для прорыва нелегальной израильской блокады сектора Газа", - сообщили в организационном комитете.
В состав флотилии вошли более 70 судов с более чем одной тысячей участников, в том числе врачами, учителями, строителями, готовыми оказать помощь в восстановлении сектора. Партнеры в ряде стран по курсу следования флотилии готовы оказать ей помощь, в том числе политическую, отметили организаторы.
Природоохранная организация Greenpeace (признана в РФ нежелательной) выделила свое судно Arctic Sunrise для участия в плавании. "Роль судна заключается в обеспечении технической и операционной поддержки, чтобы суда флотилии могли безопасно пройти последние 200 морских миль по Средиземному морю до Газы", - отметили организаторы.
Стамбульская генпрокуратура выдала в ноябре 2025 года ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и 34 других высокопоставленных израильских чиновников по обвинению в геноциде, массированных бомбардировках сектора Газа, препятствовании доставке гуманитарной помощи после того, как израильские власти задержали в октябре 2025 года активистов "Глобальной флотилии стойкости", пытавшихся доставить гуманитарную помощь в полуэксклав. В субботу стало известно, что обвинение требует пожизненного заключения и сроки от 1102 лет до 4596 лет тюрьмы для 35 обвиняемых, в том числе Нетаньяху.
"Флотилия Сумуд" по прорыву блокады сектора Газа несколько раз безуспешно пробовала достичь блокированного полуэксклава. Так, в июне 2025 года судно "Мадлин" направлялось в сторону Газы с 12 активистами и журналистами на борту, включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг, но израильские силы перехватили его в международных водах, задержали и депортировали экипаж. В июле та же участь постигла судно "Хандала" с 21 активистом из 12 стран на борту. В сентябре испанское судно "Альма" подверглось атаке с применением ударного дрона во время стоянки в порту Сиди-Бу-Саид в Тунисе.
В миреБарселона (город)РоссияСредиземное мореГрета ТунбергБиньямин НетаньяхуGreenpeace
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала