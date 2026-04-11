"Флотилия стойкости" отправится в Газу в воскресенье

СТАМБУЛ, 11 апр - РИА Новости. Новая "Флотилия стойкости" в составе 70 судов из 70 стран планирует выдвинуться в путь в воскресенье из Барселоны с гуманитарной помощью для сектора Газа, сообщили РИА Новости организаторы.
"В воскресенье Глобальная флотилия стойкости (Флотилия Сумуд) выдвинется в путь из Барселоны, став самой масштабной морской миссией по оказанию гумпомощи для прорыва нелегальной израильской блокады сектора Газа", - сообщили в организационном комитете.
В состав флотилии вошли более 70 судов с более чем одной тысячей участников, в том числе врачами, учителями, строителями, готовыми оказать помощь в восстановлении сектора. Партнеры в ряде стран по курсу следования флотилии готовы оказать ей помощь, в том числе политическую, отметили организаторы.
Природоохранная организация Greenpeace (признана в РФ нежелательной) выделила свое судно Arctic Sunrise для участия в плавании. "Роль судна заключается в обеспечении технической и операционной поддержки, чтобы суда флотилии могли безопасно пройти последние 200 морских миль по Средиземному морю до Газы", - отметили организаторы.
Стамбульская генпрокуратура выдала в ноябре 2025 года ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и 34 других высокопоставленных израильских чиновников по обвинению в геноциде, массированных бомбардировках сектора Газа, препятствовании доставке гуманитарной помощи после того, как израильские власти задержали в октябре 2025 года активистов "Глобальной флотилии стойкости", пытавшихся доставить гуманитарную помощь в полуэксклав. В субботу стало известно, что обвинение требует пожизненного заключения и сроки от 1102 лет до 4596 лет тюрьмы для 35 обвиняемых, в том числе Нетаньяху.
"Флотилия Сумуд" по прорыву блокады сектора Газа несколько раз безуспешно пробовала достичь блокированного полуэксклава. Так, в июне 2025 года судно "Мадлин" направлялось в сторону Газы с 12 активистами и журналистами на борту, включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг, но израильские силы перехватили его в международных водах, задержали и депортировали экипаж. В июле та же участь постигла судно "Хандала" с 21 активистом из 12 стран на борту. В сентябре испанское судно "Альма" подверглось атаке с применением ударного дрона во время стоянки в порту Сиди-Бу-Саид в Тунисе.