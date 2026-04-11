"Серьезный удар". В Финляндии сделали заявление о войне с Россией
15:16 11.04.2026 (обновлено: 16:50 11.04.2026)
"Серьезный удар". В Финляндии сделали заявление о войне с Россией

Малинен: Россия является мировым лидером в разработке гиперзвуковых ракет

Американский и финский военнослужащие во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Финляндия первой пострадает при возможном конфликте между НАТО и Россией, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.
«

"Я понимаю необходимость получения разрешения НАТО и США на размещение ядерного оружия на финской территории в случае войны. Однако, похоже, наши марионеточные лидеры упускают из виду тот факт, что если мы это допустим, то первыми пострадаем и получим серьезный удар, если разразится война между Североатлантическим альянсом и Россией", — написал он.

По его словам, конфликт на Ближнем Востоке показал, что США и НАТО не обладают возможностью перехватывать гиперзвуковые ракеты, в разработке которых Россия является мировым лидером.
В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин неоднократно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
