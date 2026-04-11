Крутой Шерегеш: самые яркие рекорды и необычные костюмы "ГрелкаФеста"

Фестиваль весеннего солнцекатания, который в этом году проходит с 9 по 12 апреля, традиционно объединяет любителей гор, морских пляжей и снежных просторов Сибири.
Поскольку в этом году на курорте были обильные осадки, мероприятие проходит под девизом "Море снега".
"Столько снега я никогда здесь не видел", — признается Алексей Стоянов, директор АНО "Дирекция курорта "Шерегеш".
В 2026-м в основу фестиваля лег морской стиль. Его главные герои — Нептун и Русалка, ставшие официальными маскотами фестиваля.
Праздник открылся спуском "Красная дорожка". В нем приняли участие 527 горнолыжников. Все участники пришли на старт в вечерних костюмах и платьях. Каждый райдер смог почувствовать себя хедлайнером, звездой фестиваля, а авторы лучших образов и костюмов завершили спуск дефиле по красной дорожке под прицелом фото- и видеокамер.
Рекорд России поставили 53 бизнес-леди, входящие в предпринимательскую ассоциацию "Опора России". Они спустились с горы в деловых костюмах.
"Мы люди креативные, фестиваль у нас такой же. Честно признаться, даже устали ставить рекорды в "спусках в купальниках". Надо изобретать что-то новое", — рассказал директор фестиваля Никита Гирин.
В мероприятии участвуют гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Екатеринбурга, Архангельска, Великого Новгорода, Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Ростовской области, Сочи и всех регионов Сибири. Также регистрацию прошли туристы из Казахстана, Индии, Эстонии.
В зоне бассейна прошли соревнования по фигурному скольжению по водной глади среди райдеров, а также водяной флешмоб, "Человекобоулинг" и сап-батл.
Во время фестиваля зарегистрировали брак семь пар — из Кузбасса, Красноярска, Томска, Омска и Новосибирска. Одну помолвку заключили на сцене фестиваля.
Впервые выездную регистрацию брака провели в Шерегеше в 2024-м, в Год семьи. С этого момента "Грелкафест" поженил уже 16 пар — скромный, но яркий вклад в демографию страны.
Красивым анонсом церемонии бракосочетания стал "Свадебный спуск": 242 лыжника и сноубордиста скатились с горы Зеленой.
На склоне была своя сбежавшая невеста.
Некоторые участники искали пару прямо на горе. Почему бы и нет?
В "Карнавальном спуске" приняли участие 706 героев в маскарадных костюмах —на 19 больше, чем годом ранее.
В этот раз большинство участников выбрали национальную и патриотическую тематику — карнавальная "Грелка" прошла в русском народном стиле.
Если раньше на склонах фестиваля во время "Карнавального спуска" преобладали персонажи зарубежных мультфильмов, сериалов и комиксов, то в этом году на горе было множество русских красавиц в кокошниках и сарафанах, "царей" в кафтанах и даже "царских семей" с детишками.
"Мы — постоянные участники спуска. Кузбасс — наша родина, мы каждый раз с удовольствием приезжаем в Шерегеш, и сегодня выбрали русский народный стиль, потому что гордимся своими корнями", — рассказал Александр Бакланов из Салаира.
Также были замечены райдеры с российскими флагами, молодой человек с гармошкой, участники в костюмах разных народов.
По традиции не обошлось без "капибар", "инопланетян", "цыган".
Среди участников был и иностранный гость — турист из Индии по имени Тануль. Его знакомство с Россией в этом году началось с Шерегеша. "Я узнал про "Грелку" в Казахстане, в Алма-Ате. Пошел кататься на сноуборде, и местные райдеры рассказали про фестиваль. Мне очень понравилась атмосфера. Я люблю русских людей, люблю "Грелку". Я купил свой первый сноуборд именно в России", — рассказал индиец.
В выходные участники смогут стать героями "Морского спуска" — в купальниках и "Пижамного" — в пижамах.
Одним из самых зрелищных событий фестиваля станет ночной флешмоб. Участники выстроятся в гигантский корабль, который "поплывет" по склону. Зрители увидят "человеческую" анимацию: расходящиеся световые волны и развевающиеся на горе паруса.
