Крутой Шерегеш: самые яркие рекорды и необычные костюмы "ГрелкаФеста"
08:00 11.04.2026 (обновлено: 08:04 11.04.2026)
Крутой Шерегеш: самые яркие рекорды и необычные костюмы "ГрелкаФеста"

В Шерегеше начался "ГрелкаФест-2026", участники удивили необычными костюмами

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. Самый веселый и музыкальный фестиваль Шерегеша по традиции проходит в середине второго весеннего месяца. В первый день, 9 апреля, был установлен рекорд России по необычному спуску со склона. Уже состоялись "Свадебный" и "Карнавальный" заезды. Самые яркие моменты фестиваля "ГрелкаФест" — в фотоленте РИА Новости.
Фестиваль весеннего солнцекатания, который в этом году проходит с 9 по 12 апреля, традиционно объединяет любителей гор, морских пляжей и снежных просторов Сибири.

Участники Карнавального спуска на склоне горы Зеленая во время фестиваля GrelkaFest в Шерегеше

Фестиваль весеннего солнцекатания, который в этом году проходит с 9 по 12 апреля, традиционно объединяет любителей гор, морских пляжей и снежных просторов Сибири.

Поскольку в этом году на курорте были обильные осадки, мероприятие проходит под девизом "Море снега".

"Столько снега я никогда здесь не видел", — признается Алексей Стоянов, директор АНО "Дирекция курорта "Шерегеш".

Участники Карнавального спуска на склоне горы Зеленая перед стартом во время фестиваля GrelkaFest в Шерегеше

Поскольку в этом году на курорте были обильные осадки, мероприятие проходит под девизом "Море снега".

"Столько снега я никогда здесь не видел", — признается Алексей Стоянов, директор АНО "Дирекция курорта "Шерегеш".

В 2026-м в основу фестиваля лег морской стиль. Его главные герои — Нептун и Русалка, ставшие официальными маскотами фестиваля.

Райдер в костюме Нептуна в Шерегеше

В 2026-м в основу фестиваля лег морской стиль. Его главные герои — Нептун и Русалка, ставшие официальными маскотами фестиваля.

Праздник открылся спуском "Красная дорожка". В нем приняли участие 527 горнолыжников. Все участники пришли на старт в вечерних костюмах и платьях. Каждый райдер смог почувствовать себя хедлайнером, звездой фестиваля, а авторы лучших образов и костюмов завершили спуск дефиле по красной дорожке под прицелом фото- и видеокамер.

Участница Карнавального спуска на склоне горы Зеленая перед стартом во время фестиваля GrelkaFest в Шерегеше

Праздник открылся спуском "Красная дорожка". В нем приняли участие 527 горнолыжников. Все участники пришли на старт в вечерних костюмах и платьях. Каждый райдер смог почувствовать себя хедлайнером, звездой фестиваля, а авторы лучших образов и костюмов завершили спуск дефиле по красной дорожке под прицелом фото- и видеокамер.

Рекорд России поставили 53 бизнес-леди, входящие в предпринимательскую ассоциацию "Опора России". Они спустились с горы в деловых костюмах.

"Мы люди креативные, фестиваль у нас такой же. Честно признаться, даже устали ставить рекорды в "спусках в купальниках". Надо изобретать что-то новое", — рассказал директор фестиваля Никита Гирин.

Участники Свадебного горнолыжного спуска перед стартом на склоне горы Зеленая в Шерегеше во время фестиваля GrelkaFest

Рекорд России поставили 53 бизнес-леди, входящие в предпринимательскую ассоциацию "Опора России". Они спустились с горы в деловых костюмах.

"Мы люди креативные, фестиваль у нас такой же. Честно признаться, даже устали ставить рекорды в "спусках в купальниках". Надо изобретать что-то новое", — рассказал директор фестиваля Никита Гирин.

В мероприятии участвуют гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Екатеринбурга, Архангельска, Великого Новгорода, Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Ростовской области, Сочи и всех регионов Сибири. Также регистрацию прошли туристы из Казахстана, Индии, Эстонии.

Участники Карнавального спуска на склоне горы Зеленая перед стартом во время фестиваля GrelkaFest в Шерегеше

В мероприятии участвуют гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Екатеринбурга, Архангельска, Великого Новгорода, Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Ростовской области, Сочи и всех регионов Сибири. Также регистрацию прошли туристы из Казахстана, Индии, Эстонии.

В зоне бассейна прошли соревнования по фигурному скольжению по водной глади среди райдеров, а также водяной флешмоб, "Человекобоулинг" и сап-батл.

Прыжки в бассейн на фестивале GrelkaFest в Шерегеше

В зоне бассейна прошли соревнования по фигурному скольжению по водной глади среди райдеров, а также водяной флешмоб, "Человекобоулинг" и сап-батл.

Во время фестиваля зарегистрировали брак семь пар — из Кузбасса, Красноярска, Томска, Омска и Новосибирска. Одну помолвку заключили на сцене фестиваля.

Участники Свадебного горнолыжного спуска на склоне горы Зеленая в Шерегеше во время фестиваля GrelkaFest

Во время фестиваля зарегистрировали брак семь пар — из Кузбасса, Красноярска, Томска, Омска и Новосибирска. Одну помолвку заключили на сцене фестиваля.

Впервые выездную регистрацию брака провели в Шерегеше в 2024-м, в Год семьи. С этого момента "Грелкафест" поженил уже 16 пар — скромный, но яркий вклад в демографию страны.

Участники Свадебного горнолыжного спуска на торжественной регистрации брака у подножия горы Зеленая в Шерегеше во время фестиваля GrelkaFest

Впервые выездную регистрацию брака провели в Шерегеше в 2024-м, в Год семьи. С этого момента "Грелкафест" поженил уже 16 пар — скромный, но яркий вклад в демографию страны.

Красивым анонсом церемонии бракосочетания стал "Свадебный спуск": 242 лыжника и сноубордиста скатились с горы Зеленой.

Участники Свадебного горнолыжного спуска перед стартом на склоне горы Зеленая в Шерегеше во время фестиваля GrelkaFest

Красивым анонсом церемонии бракосочетания стал "Свадебный спуск": 242 лыжника и сноубордиста скатились с горы Зеленой.

На склоне была своя сбежавшая невеста.

Участники Свадебного горнолыжного спуска на склоне горы Зеленая в Шерегеше во время фестиваля GrelkaFest

На склоне была своя сбежавшая невеста.

Некоторые участники искали пару прямо на горе. Почему бы и нет?

Участницы Свадебного горнолыжного спуска на склоне горы Зеленая в Шерегеше во время фестиваля GrelkaFest

Некоторые участники искали пару прямо на горе. Почему бы и нет?

В "Карнавальном спуске" приняли участие 706 героев в маскарадных костюмах —на 19 больше, чем годом ранее.

Участники Карнавального спуска на склоне горы Зеленая во время фестиваля GrelkaFest в Шерегеше

В "Карнавальном спуске" приняли участие 706 героев в маскарадных костюмах —на 19 больше, чем годом ранее.

В этот раз большинство участников выбрали национальную и патриотическую тематику — карнавальная "Грелка" прошла в русском народном стиле.

Участники Карнавального спуска на склоне горы Зеленая перед стартом во время фестиваля GrelkaFest в Шерегеше

В этот раз большинство участников выбрали национальную и патриотическую тематику — карнавальная "Грелка" прошла в русском народном стиле.

Если раньше на склонах фестиваля во время "Карнавального спуска" преобладали персонажи зарубежных мультфильмов, сериалов и комиксов, то в этом году на горе было множество русских красавиц в кокошниках и сарафанах, "царей" в кафтанах и даже "царских семей" с детишками.

Участники Карнавального спуска на финише на склоне горы Зеленая во время фестиваля GrelkaFest в Шерегеше

Если раньше на склонах фестиваля во время "Карнавального спуска" преобладали персонажи зарубежных мультфильмов, сериалов и комиксов, то в этом году на горе было множество русских красавиц в кокошниках и сарафанах, "царей" в кафтанах и даже "царских семей" с детишками.

"Мы — постоянные участники спуска. Кузбасс — наша родина, мы каждый раз с удовольствием приезжаем в Шерегеш, и сегодня выбрали русский народный стиль, потому что гордимся своими корнями", — рассказал Александр Бакланов из Салаира.

Фестиваль GrelkaFest в Шерегеше

"Мы — постоянные участники спуска. Кузбасс — наша родина, мы каждый раз с удовольствием приезжаем в Шерегеш, и сегодня выбрали русский народный стиль, потому что гордимся своими корнями", — рассказал Александр Бакланов из Салаира.

Также были замечены райдеры с российскими флагами, молодой человек с гармошкой, участники в костюмах разных народов.

Участники Карнавального спуска на склоне горы Зеленая перед стартом фестиваля GrelkaFest в Шерегеше

Также были замечены райдеры с российскими флагами, молодой человек с гармошкой, участники в костюмах разных народов.

По традиции не обошлось без "капибар", "инопланетян", "цыган".

Участницы Карнавального спуска на склоне горы Зеленая во время фестиваля GrelkaFest в Шерегеше

По традиции не обошлось без "капибар", "инопланетян", "цыган".

Среди участников был и иностранный гость — турист из Индии по имени Тануль. Его знакомство с Россией в этом году началось с Шерегеша. "Я узнал про "Грелку" в Казахстане, в Алма-Ате. Пошел кататься на сноуборде, и местные райдеры рассказали про фестиваль. Мне очень понравилась атмосфера. Я люблю русских людей, люблю "Грелку". Я купил свой первый сноуборд именно в России", — рассказал индиец.

Участники Карнавального спуска на склоне горы Зеленая перед стартом во время фестиваля GrelkaFest в Шерегеше

Среди участников был и иностранный гость — турист из Индии по имени Тануль. Его знакомство с Россией в этом году началось с Шерегеша. "Я узнал про "Грелку" в Казахстане, в Алма-Ате. Пошел кататься на сноуборде, и местные райдеры рассказали про фестиваль. Мне очень понравилась атмосфера. Я люблю русских людей, люблю "Грелку". Я купил свой первый сноуборд именно в России", — рассказал индиец.

В выходные участники смогут стать героями "Морского спуска" — в купальниках и "Пижамного" — в пижамах.

Участница Карнавального спуска на склоне горы Зеленая перед стартом во время фестиваля GrelkaFest в Шерегеше

В выходные участники смогут стать героями "Морского спуска" — в купальниках и "Пижамного" — в пижамах.

Одним из самых зрелищных событий фестиваля станет ночной флешмоб. Участники выстроятся в гигантский корабль, который "поплывет" по склону. Зрители увидят "человеческую" анимацию: расходящиеся световые волны и развевающиеся на горе паруса.

Фестиваль GrelkaFest в Шерегеше

Одним из самых зрелищных событий фестиваля станет ночной флешмоб. Участники выстроятся в гигантский корабль, который "поплывет" по склону. Зрители увидят "человеческую" анимацию: расходящиеся световые волны и развевающиеся на горе паруса.

