ВСУ за сутки потеряли до 40 военных в зоне действия войск "Днепра"

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 40 военных и 11 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Уничтожены до 40 военнослужащих, 11 автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Запорожец, Орехов и Новоандреевка Запорожской области.
