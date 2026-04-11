Делегация Фонда Андрея Первозванного с Благодатным огнем вылетела в Москву

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного с Благодатным огнём вылетела в Москву из Тель-Авива, сообщили РИА Новости в фонде.
Благодатный огонь ежегодно появляется накануне празднуемой православными Пасхи в Кувуклии – часовне над ложем Гроба Господня в храме Гроба Господня в Иерусалиме по молитвам Иерусалимского патриарха и верующих. После схождения Благодатного огня патриарх Иерусалимский зажигает им свечи и раздает огонь собравшимся в храме представителям духовенства и мирян. В их числе находилась и делегация Фонда Андрея Первозванного.
Делегацию ФАП, прилетевшую в Израиль в Страстную пятницу за Благодатным огнем, возглавляют председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Каширский Феогност (Гузиков), в ее составе также ректор Московской консерватории Александр Соколов, адвокат Павел Астахов и другие видные деятели из России.
Фонд Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в Москву в аэропорт "Внуково" в субботу вечером при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании самолетом "Валентина Терешкова" госкорпорации "Роскосмос". Затем огонь по традиции привезут в кафедральный столичный храм Христа Спасителя на ночное патриаршее пасхальное богослужение, совершаемое в этом году в ночь с 11 на 12 апреля. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту "Внуково" не предполагается, но огонь передадут представителям ряда епархий Русской православной церкви и в 15 храмов Москвы.