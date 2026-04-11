Делегация из России вошла в храм Гроба Господня за Благодатным огнем

МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) вошла в иерусалимский храм Гроба Господня, где в Кувуклии – часовне над ложем Гроба Господня - в Великую субботу накануне Пасхи появляется Благодатный огонь, который делегация получит и доставит в Москву, сообщили РИА Новости в фонде.
Делегацию ФАП за Благодатным огнем возглавляют председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин и викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Каширский Феогност (Гузиков), в ее составе также ректор Московской консерватории Александр Соколов, адвокат Павел Астахов и другие видные деятели из России.
Делегация прибыла в Израиль в Страстную пятницу и вознесла молитвы о мире на Святой земле вместе с патриархом Иерусалимском Феофилом, который проводит в Великую субботу чин Благодатного огня. Якунин ранее заявил об успешном старте миссии "Просите мира Иерусалиму" в условиях "экстраординарных мер безопасности".
Фонд Андрея Первозванного планирует доставить Благодатный огонь в Москву в аэропорт "Внуково" в субботу вечером при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании самолетом "Валентина Терешкова" госкорпорации "Роскосмос". Затем огонь по традиции привезут в кафедральный столичный храм Христа Спасителя на ночное патриаршее пасхальное богослужение, совершаемое в этом году в ночь на 12 апреля. Широкой встречи Благодатного огня в аэропорту "Внуково" не предполагается, но огонь передадут представителям ряда епархий Русской православной церкви и в 15 храмов Москвы.
Храм Гроба Господня в Иерусалиме, в котором ежегодно накануне празднуемой православными Пасхи сходит Благодатный огонь, возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. С 2003 года ФАП ежегодно доставляет Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Москву к празднику Воскресения Христова.