Глава Дагестана ответил на слухи о своей отставке

МАХАЧКАЛА, 11 апр - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов ответил на сообщения о якобы своей предстоящей отставке цитатой из советского фильма "В бой идут одни старики" и добавил, что сейчас занят налаживанием жизни в регионе и помощью людям.

"Со вчерашнего дня по следам заседания правкомиссии работаю в федеральных органах власти, чтобы как можно скорее наладить жизнь в Дагестане , помочь пострадавшим людям, обеспечить основу для дальнейшего динамичного развития республики. Делаю то, чем занимаюсь шестой год на своем посту. Сегодня, когда мы получили поддержку нашего президента, есть абсолютная уверенность - все будет сделано качественно и оперативно", - отметил Меликов в своем Telegram-канале.

В это же время, по словам главы Дагестана, в кабинетах представителей власти республики, в кулуарах, в СМИ и в социальных сетях "уже который день не утихают страсти".

"Обсуждают не ЧС и помощь, которую ждут люди, а политические "новости"; соревнуются в том, кто именно сейчас решился сгрести и бросить в меня больший ком грязи. Все это делается в спину, а мне очень хочется ответить им цитатой из фильма "В бой идут одни старики": "Выходи драться один на один. На взлете бить не буду", - написал Меликов.

Он также сообщил, что в ближайшие дни встретится с журналистами, блогерами и представителями общественности и ответит на любые вопросы в прямом эфире.