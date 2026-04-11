16:44 11.04.2026
Глава Дагестана ответил на слухи о своей отставке

Меликов: правительству Дагестана надо сосредоточиться на помощи людям

© РИА Новости / Александр Кряжев
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 11 апр - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов ответил на сообщения о якобы своей предстоящей отставке цитатой из советского фильма "В бой идут одни старики" и добавил, что сейчас занят налаживанием жизни в регионе и помощью людям.
"Со вчерашнего дня по следам заседания правкомиссии работаю в федеральных органах власти, чтобы как можно скорее наладить жизнь в Дагестане, помочь пострадавшим людям, обеспечить основу для дальнейшего динамичного развития республики. Делаю то, чем занимаюсь шестой год на своем посту. Сегодня, когда мы получили поддержку нашего президента, есть абсолютная уверенность - все будет сделано качественно и оперативно", - отметил Меликов в своем Telegram-канале.
В это же время, по словам главы Дагестана, в кабинетах представителей власти республики, в кулуарах, в СМИ и в социальных сетях "уже который день не утихают страсти".
"Обсуждают не ЧС и помощь, которую ждут люди, а политические "новости"; соревнуются в том, кто именно сейчас решился сгрести и бросить в меня больший ком грязи. Все это делается в спину, а мне очень хочется ответить им цитатой из фильма "В бой идут одни старики": "Выходи драться один на один. На взлете бить не буду", - написал Меликов.
Он также сообщил, что в ближайшие дни встретится с журналистами, блогерами и представителями общественности и ответит на любые вопросы в прямом эфире.
"Никогда не прятался ни от опасности, ни от людей, не стану делать этого и сейчас! В ближайшие дни встречусь с журналистами, блогерами и представителями общественности. Поручил созвать самый широкий круг. Отвечу на любые вопросы в прямом эфире!" - отметил глава региона.
Республика Дагестан, Сергей Меликов, Происшествия
 
 
