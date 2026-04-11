Коростелев сравнил себя с Большуновым

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский лыжник Савелий Коростелев заявил РИА Новости, что по окончании карьеры можно будет сделать вывод, был ли он лучше трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.
Большунову 29 лет, он является трехкратным чемпионом Олимпиады в Пекине, шестикратным призером Игр, чемпионом мира 2021 года.
"Называть Сашу принципиальным соперником в моем понимании не совсем корректно. То, что я дошел до уровня сравнения с ним, и что наше соперничество приковывает внимание зрителей к экранам, уже хорошо. А в будущем по итогам карьер мы решим, кто в своей категории был лучше", - сказал Коростелев.