В Херсонской области два человека погибли при атаке украинских БПЛА

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Две женщины погибли, еще двое человек пострадали при атаке украинских БПЛА на гражданские автомобили в херсонской Любимовке, сообщил глава Каховского муниципального округа Херсонской области Павел Филипчук в своем Telegram-канале.
"Любимовка. Сегодня. Украинские боевики с использованием БПЛА атаковали автомобиль такси. В результате атаки две женщины погибли, таксист был ранен. Также произошло попадание в другую гражданскую машину, в которой водитель получил ранения. Ещё две машины пострадали, но люди остались живы", - говорится в сообщении главы округа.
