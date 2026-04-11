Российские батутисты завоевали два золота ЧЕ в командных соревнованиях - РИА Новости Спорт, 11.04.2026
17:50 11.04.2026 (обновлено: 18:20 11.04.2026)

Российские батутисты завоевали два золота ЧЕ в командных соревнованиях

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Прыжки на батуте
Прыжки на батуте. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Сборная России победила в командных соревнованиях в двойном минитрампе на чемпионате Европы по прыжкам на батуте, который проходит в португальском Портимане.
В мужских соревнованиях Александр Бутько, Михаил Юрьев, Тимофей Голубенко и Лев Бусарев победили с результатом 26 баллов. Второй стала сборная Великобритании (23), третьей - команда Португалии (21).
В женских лучшими стали Галина Бегим, Алена Калашникова, Дарья Тихонова и Рената Усманова, также набрав 26 баллов. Следом вновь расположились сборные Великобритании (24) и Португалии (22).
Чемпионат Европы завершится 12 апреля. С 1 января 2024 года Международная федерация гимнастики (World Gymnastics, ранее - FIG) допускает российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе.
Анжела Бладцева - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Российские батутистки завоевали золото в синхронных прыжках на этапе КМ
13 марта, 19:38
 
