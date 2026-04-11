Российские батутисты завоевали два золота ЧЕ в командных соревнованиях

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Сборная России победила в командных соревнованиях в двойном минитрампе на чемпионате Европы по прыжкам на батуте, который проходит в португальском Портимане.

В мужских соревнованиях Александр Бутько, Михаил Юрьев, Тимофей Голубенко и Лев Бусарев победили с результатом 26 баллов. Второй стала сборная Великобритании (23), третьей - команда Португалии (21).

В женских лучшими стали Галина Бегим, Алена Калашникова, Дарья Тихонова и Рената Усманова, также набрав 26 баллов. Следом вновь расположились сборные Великобритании (24) и Португалии (22).