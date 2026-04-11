Специальная военная операция на Украине
 
11:10 11.04.2026
В Запорожской области повреждена больница при ударе ВСУ

Балицкий: в Каменка-Днепровской в Запорожской удары ВСУ повредили больницу

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Больница и дом культуры повреждены в Каменка-Днепровской в Запорожской области в результате ударов ВСУ за последние сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Ранее губернатор сообщил о ранении мирного жителя в населенном пункте Каменка-Днепровская в результате атаки дрона ВСУ, пострадавший был госпитализирован.
"Там же повреждена кровля здания приемного покоя ГБУЗ "Каменско-Днепровская ЦРБ" с последующим возгоранием - пострадавших среди персонала и пациентов нет, пожар ликвидирован. В Каменке-Днепровской повреждено остекление здания Дома культуры", - написал Балицкий в канале на платформе Мах.
Губернатор добавил, что в Токмакском муниципальном округе в селе Черноземное атакой БПЛА поврежден гражданский автомобиль. Все экстренные и коммунальные службы работают в штатном режиме.
