В Запорожской области повреждена больница при ударе ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Больница и дом культуры повреждены в Каменка-Днепровской в Запорожской области в результате ударов ВСУ за последние сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Ранее губернатор сообщил о ранении мирного жителя в населенном пункте Каменка-Днепровская в результате атаки дрона ВСУ, пострадавший был госпитализирован.
Губернатор добавил, что в Токмакском муниципальном округе в селе Черноземное атакой БПЛА поврежден гражданский автомобиль. Все экстренные и коммунальные службы работают в штатном режиме.
