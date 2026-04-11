В Запорожской области повреждена больница при ударе ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости. Больница и дом культуры повреждены в Каменка-Днепровской в Запорожской области в результате ударов ВСУ за последние сутки, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Губернатор добавил, что в Токмакском муниципальном округе в селе Черноземное атакой БПЛА поврежден гражданский автомобиль. Все экстренные и коммунальные службы работают в штатном режиме.