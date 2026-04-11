Баканов рассказал, сколько человек работают в ракетно-космической отрасли

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В ракетно-космической отрасли РФ работают 165 тысяч человек, порядка 110 предприятий в 33 субъектах и более 10 частных компаний, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"По характеристикам числовым отрасли: отрасль ракетно-космическая - это сегодня 165 тысяч человек, работающих на порядка 110 предприятий в 33 субъектах РФ, и что очень важно - около 10 тысяч работают в более чем 10 частных, коммерческих космических компаний. Уровень заработной платы повысился за год на 16 процентов и составляет в среднем 118 тысяч рублей", - сказал Баканов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.