Баканов рассказал, сколько человек работают в ракетно-космической отрасли
20:13 11.04.2026
Баканов рассказал, сколько человек работают в ракетно-космической отрасли

Баканов: в российской ракетно-космической отрасли работают 165 тысяч человек

© РИА Новости / POOL | Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Баканов во время встречи
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В ракетно-космической отрасли РФ работают 165 тысяч человек, порядка 110 предприятий в 33 субъектах и более 10 частных компаний, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"По характеристикам числовым отрасли: отрасль ракетно-космическая - это сегодня 165 тысяч человек, работающих на порядка 110 предприятий в 33 субъектах РФ, и что очень важно - около 10 тысяч работают в более чем 10 частных, коммерческих космических компаний. Уровень заработной платы повысился за год на 16 процентов и составляет в среднем 118 тысяч рублей", - сказал Баканов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
