МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что объем инвестиций частного инвестора в проект "Новый старт" составит 600 миллиардов рублей на восемь лет.
Баканов рассказал об объеме частных инвестиций в проект "Новый старт"
Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Баканов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
