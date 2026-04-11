Баканов рассказал об объеме частных инвестиций в проект "Новый старт"
19:54 11.04.2026
Баканов рассказал об объеме частных инвестиций в проект "Новый старт"

Баканов: объем инвестиций в проект "Новый старт" составит 600 млрд руб на 8 лет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Баканов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что объем инвестиций частного инвестора в проект "Новый старт" составит 600 миллиардов рублей на восемь лет.
"Несколько слов про проект "Новый старт". Это сейчас проект, в который частный инвестор вкладывает десятки миллиардов рублей, и буквально на этой неделе мы договорились, что объем инвестиций на восемь лет составит 600 миллиардов рублей", - сказал Баканов на встрече с Путиным.
РоссияДмитрий БакановВладимир ПутинРоскосмос
 
 
