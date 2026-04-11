Киев ранее пытался атаковать дронами космодром Плесецк, заявил Баканов

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Противник пытался атаковать дронами космодром "Плесецк", когда оттуда запускали спутники широкополосного доступа в интернет, заявил руководитель госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Когда говорят, что космос вне политики, наши "друзья" сделали все, чтобы этот пуск не состоялся. У нас в этот день были попытки прилетов серьезные по космодрому, но тем не менее совместные боевые расчеты предприятий "Роскосмоса" и космических войск осуществили заданное", - сказал Баканов президенту России.
Баканов рассказал о ракете "Союз-5"
