Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
19:42 11.04.2026 (обновлено: 20:04 11.04.2026)
Киев ранее пытался атаковать дронами космодром Плесецк, заявил Баканов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Противник пытался атаковать дронами космодром "Плесецк", когда оттуда запускали спутники широкополосного доступа в интернет, заявил руководитель госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Баканов отметил, что важное событие состоялось две недели назад, все долго ждали развертывание российской низкоорбитальной широкополосной группировки связи. Путин поздравил с этим событием.
"Когда говорят, что космос вне политики, наши "друзья" сделали все, чтобы этот пуск не состоялся. У нас в этот день были попытки прилетов серьезные по космодрому, но тем не менее совместные боевые расчеты предприятий "Роскосмоса" и космических войск осуществили заданное", - сказал Баканов президенту России.
Баканов рассказал о ракете "Союз-5"
Вчера, 19:41
 
Специальная военная операция на УкраинеПлесецк (космодром)ПроисшествияРоссияДмитрий БакановВладимир ПутинРоскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала