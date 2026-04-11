Баканов рассказал о ракете "Союз-5"

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Ракета "Союз-5" станет первым с 2014 года полностью новым носителем, идут последние донастройки перед пуском, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов в субботу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Сейчас у нас на Байконуре с 2014 года готов абсолютно новый ракетоноситель "Союз-5". Это наш проект с казахстанскими партнёрами под названием "Байтарек". Сейчас проходят все проверочные мероприятия узлов и агрегатов. Ракета поднималась уже вертикально, и в горизонтальном сейчас проводятся её донастройки для того, чтобы произвести пуск", - сказал Баканов.