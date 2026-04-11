Рейтинг@Mail.ru
"Роскосмос" обсуждает с партнерами системы безопасности, заявил Баканов - РИА Новости, 11.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:53 11.04.2026
"Роскосмос" обсуждает с партнерами системы безопасности, заявил Баканов

Баканов: "Роскосмос" обсуждает с партнерами резервирование безопасности на РОС

Макет российской орбитальной станции на стенде госкорпорации "Роскосмос". Архивное фото
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Макет российской орбитальной станции на стенде госкорпорации "Роскосмос" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. "Роскосмос" ведет с партнерами по МКС переговоры по системам резервирования безопасности на Российской орбитальной станции, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Эта межгосударственная конструкция - на МКС же участвуют помимо России Штаты, Япония, Канада и Евросоюз - говорит о том, что сейчас важно друг друга поддержать и зарезервировать с точки зрения безопасности. Мы создаем свою суверенную национальную Российскую космическую станцию. По системам резервирования с точки зрения безопасности мы ведем переговоры", - сказал Баканов в эфире Первого канала.
По его словам, несмотря на попытки закрыть МКС, ее работа продолжается. Более того, работает программа перекрестных полетов, когда российские космонавты летают на американских кораблях, а американские астронавты - на российских, чтобы на станции всегда были представители обеих стран.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
РоссияЯпонияКанадаВладимир ПутинРоскосмосДмитрий БакановОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала