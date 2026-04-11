"Роскосмос" обсуждает с партнерами системы безопасности, заявил Баканов

МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. "Роскосмос" ведет с партнерами по МКС переговоры по системам резервирования безопасности на Российской орбитальной станции, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Эта межгосударственная конструкция - на МКС же участвуют помимо России Штаты, Япония, Канада и Евросоюз - говорит о том, что сейчас важно друг друга поддержать и зарезервировать с точки зрения безопасности. Мы создаем свою суверенную национальную Российскую космическую станцию. По системам резервирования с точки зрения безопасности мы ведем переговоры", - сказал Баканов в эфире Первого канала.
По его словам, несмотря на попытки закрыть МКС, ее работа продолжается. Более того, работает программа перекрестных полетов, когда российские космонавты летают на американских кораблях, а американские астронавты - на российских, чтобы на станции всегда были представители обеих стран.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.
Сканирование Луны запланировано на 2028 год, заявил Баканов
9 апреля, 14:24